Doi gemeni ieșeni au plecat să cucerească America! Au 2,10 metri la 18 ani și visează să studieze la universități cunoscute și să joace în NBA!

„Ziarul de Iași” v-a informat despre faptul că echipa de baschet masculin ACS Stars Iași 2012 nu s-a mai înscris în acest sezon în Liga I. Asta după ce în stagiunea trecută a evoluat în penultima grupă valorică a eșalonului amintit, în timp ce Politehnica a jucat în ultima.

„Așchiile” din familia Anghel nu au sărit departe de „trunchi”

Totul s-a datorat și refuzului autorităților locale de a sprijini participarea în campionat a unei trupe care a fost alcătuită stagiunea trecută numai din juniori.

Într-un asemenea context, conducătorul Stars, Dumitru „Mitică” Anghel, fostul cunoscut baschetbalist al Politehnicii, a trebuit să-și încurajeze elevii să plece în alte zări. Printre aceștia s-au numărat și băieții lui, Sebastian și Alexandru, care sunt gemeni și au făcut baschet de micii copii. Dacă foștii colegi ai celor doi au plecat la cluburi din țară, gemenii Anghel au trecut Oceanul și au ajuns să joace în SUA!

Alexe și Chirica au tăcut

„Toată vara am încercat să-i conving pe domnul președinte al CJ, Costel Alexe, și pe domnul primar Mihai Chirica că echipa pe care o aveam putea deveni, în scurt timp, cu câteva transferuri, o echipă de mijlocul clasamentului în Liga Națională. Cum nu am primit niciun răspuns concret, a trebuit să-mi las elevii cu care am lucrat de atâția ani să plece, pentru că ajunseseră la 18 ani, nu mai puteau juca la juniori. Trei dintre ei, între care și băieții mei, au primit oferte din SUA, de la Christian Life Center Academy Houston. După multe discuții, chiar dacă a fost extrem de greu, am decis să nu le frângem aripile și am fost de acord cu plecarea lor, celălalt coleg, Ruben Fădur, rămânând acasă” povestește Mitică Anghel.

2,10 metri la 18 ani!

Deși Sebi și Alex sunt majori, au împlinit 18 ani în luna mai, având aceeași înălțime impresionantă ca tatăl lor, 2,10 metri, acomodarea nu a fost ușoară. „S-au trezit deodată într-un alt mediu, fără sprijinul părinților, pe un alt fus orar. Firesc, primele săptămâni au fost foarte grele” a spus mama puștilor, Mihaela, care a adăugat: „S-au maturizat însă rapid. Deja și-au făcut prieteni acolo, au învățat să-și gătească singuri, știu să se organizeze singuri în casa foarte mare în care locuiesc, alături de alți patru colegi, care au culturi diferite. Firesc, îi încurajăm în permanență, suntem alături de ei. Chiar dacă diferența orară e de opt ore, vorbim zilnic cu ei”.

96 din 100 de puncte la primele teste la școală!

Una dintre condițiile puse de americani pentru a-i accepta pe cei doi gemeni a fost legată de nivelul școlar. „Ei erau la Liceul Garabet Ibrăileanu, treceau în clasa a XII-a. Până acum, au avut medii de peste 9,50 în fiecare an. După ce li s-a cerut situația școlară din România, au fost evaluați acolo și au luat 96 de puncte din 100 posibile. Dacă Sebi și Alex nu erau buni și la școală nu erau acceptați, indiferent de nivelul lor sportiv. Pentru a fi în echipă, fiecare elev trebuie să ia minimum 70 de puncte. În plus, copiii noștri au primit și burse integrale, care acoperă toate cheltuielile de acolo, inclusiv cazare și masă” a mai povestit Mihaela Anghel.

Patru ore de școală, trei ore de antrenament

Fără să neglijeze școala, gemenii Anghel pun și baschetul în prim-plan. Acest lucru e facilitat și de programul pe care îl au. „Sistemul de învățământ de acolo e diferit față de al nostru. În fiecare semestru fac doar cinci obiecte, au patru ore de școală zilnic. Apoi, după o pauză și masă, au trei ore de antrenament la baschet. Și pe plan sportiv s-au integrat repede, după nici o săptămână au fost promovați de la echipa a doua la prima, deși nu apucaseră să facă pregătirea fizică a perioadei, iar baschetul de acolo e mai în forță, mai iute ca la noi. Abia așteaptă meciurile oficiale, din campionat, mai ales că au fost anunțați că au intrat deja într-o bază de date a unei firme de monitorizare a jucătorilor de perspectivă” povestește Mitică Anghel.

Ce planuri au puștii ieșeni?

Conform părinților, Alexandru și Sebastian Anghel vor să „împuște doi iepuri”. „Vor merge în paralel și pe școală, și pe baschet. În paralel cu orele normale, se pregătesc pentru bacalaureat, pe care-l pot da chiar înainte de a termina clasa a XII-a. Apoi, vor aplica la universități din SUA. La baschet, ne dorim mult să progreseze. Chiar zilele următoare se vor antrena cu un fost jucător din NBA, acolo unde-și doresc și ei să ajungă. Nu punem presiune pe ei, vom vedea cum vor evolua” a încheiat Mihaela Anghel, care a ținut să mulțumească rudelor, care i-au ajutat copiii să poată ajungă în SUA, numai cheltuielile cu dosarele și transportul fiind de circa 10.000 de euro. Totodată, familia Anghel a trimis aprecieri și celor care au sprijinit clubul Stars, la care copiii lor au evoluat: Misavan, Universitatea Petre Andrei, USV, Universitatea Tehnică, Consiliul Local Iași, precum și primarului comunei Voinești, Gheorghe Dobreanu.

Publicitate și alte recomandări video