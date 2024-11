Doi ieșeni au fost ajunși din urmă de păcatele tinereții – Dosar de trafic de droguri în care e implicat și fiul consilierui județean PSD Mircea Manolache

Trimiși în judecată pentru droguri de mare risc

Dragoș Spiratos, Tudor Ernilă și Ștefan Manolache au fost trimiși în judecată de DIICOT în noiembrie anul trecut, pentru trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată. Faptele avute în vedere de procurorii DIICOT la întocmirea rechizitoriului fuseseră comise în perioada martie-mai 2017, pe când Spiratos și Ernilă erau studenți, la Electronică și Telecomunicații, respectiv Horticultură.

În vârstă pe atunci de 19 ani, Spiratos participa, în calitate de DJ, la petreceri, ceea ce indirect condusese și la consumul de droguri. Ulterior, începuse și să comercializeze substanțe cu efect psihotrop. De la el se aproviziona și Erdilă, care îi era prieten din copilărie. În timp, cei doi ajunseseră să facă schimb de droguri. Spiratos îi dădea lui Erdilă cannabis, la schimb cu ecstasy. Conform procurorilor, un alt furnizor de ecstasy pentru Spiratos era Manolache.

34 de pastile de ecstasy au fost vândute polițiștilor sub acoperire

După obținerea primelor informații cu privire la activitățile celor trei, DIICOT a desemnat cinci investigatori sub acoperire și trei colaboratori ai acestora pentru a cumpăra droguri de la traficanți. O primă achiziție a fost făcută în februarie 2017, când un investigator sub acoperire a cumpărat de la Spiratos două comprimate de ecstasy, contra sumei de 120 de lei. În următoarele trei luni, de la Spiratos aveau să mai fie cumpărate comprimate de ecstasy în opt rânduri. O ultimă achiziție a fost organizată în mai 2017. La acea dată, Spiratos i-a spus „cumpărătorului” că nu mai are temporar ecstasy, dar că urmează să facă rost în curând. După câteva zile, investigatorul a putut cumpăra de la Spiratos nouă pastile de ecstasy. În total, anchetatorii au putut cumpăra de la Spiratos 34 de pastile de ecstasy.

Capacul la gramul de cannabis era de 30 de lei

Conform procurorilor, Spiratos nu avea o sursă stabilă de aprovizionare cu droguri, așa că a acceptat propunerea lui Manolache, cunoscut deja de anchetatori pentru preocupările sale în domeniu, de a-i furniza cannabis în vederea comercializării. „În relaţia de colaborare pe linia traficului de droguri cu numitul Manolache Ștefan Răzvan, inculpatul Spiratos Dragoș Andrei manifesta o atitudine de subordonare şi asertivitate, achiziţionând de la acesta, pe fondul lipsei de experienţă, cantităţi reduse de droguri (aproximativ 50 grame), pe care inculpatul urma să le comercializeze persoanelor din propria clientelă, fiind, totodată, instruit de Manolache Ștefan cu privire la modul de operare, acesta din urmă cunoscând foarte bine modalitatea de lucru a organelor judiciare”, au notat procurorii. În decurs de două luni, Spiratos ar fi cumpărat de la Manolache 300 grame de cannabis contra sumei de 45 lei gramul. Îl revindea cu 70 de lei gramul.

Manolache a negat acuzațiile

Spiratos se aproviziona și de la Ernilă, cu ecstasy. Ernilă obișnuia să plaseze comenzi online de droguri, revânzând apoi pastilele. În martie 2017, Ernilă comandase 100 comprimate de ecstasy, din care revându-se 20 către Spiratos. O altă tranzacție documentată de procurori a fost efectuată în aprilie 2017, în zona Palas, când Spiratos a cumpărat de la Ernilă 100 de pastile. Cantități de droguri au fost descoperite la domiciliul lui Spiratos, în timpul percheziției. Ernilă a fost prins în flagrant pe când ridica o comandă de la un oficiu poștal.

În cursul audierilor, Spiratos și Ernilă și-au recunoscut faptele de care erau acuzați. Nu însă și Manolache. Ca urmare, cazul său a fost disjuns, fiind judecat separat. Procesul lui Manolache abia a început în fața Tribunalului. În schimb, în cazul lui Spiratos și Ernilă s-a ajuns la o sentință.

Magistrații Tribunalului au luat în considerare faptul că cei doi și-au schimbat comportamentul, ducând în prezent o viață fără preocupări infracționale. Spiratos s-a stabilit în Manchester, unde a absolvit cursurile de inginerie și producție de sunet ale universității Salford. Și-a deschis și o afacere proprie. Atitudinea sinceră abordată pe parcursul procesului penal a contribuit și ea la o pedeapsă ușoară, tânărul fiind condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, dar cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Judecătorii au fost indulgenți, dar condamnarea a ajuns la 6 ani și 4 luni de detenție

Și în cazul lui Ernilă, judecătorii au constatat o îmbunătățire a comportamentului. „După devoalarea activităţilor sale ilicite, inculpatul pare a-şi fi modificat percepția asupra propriei vieți, reevaluându-şi priorităţile, sens în care a înţeles să urmeze încă din septembrie 2017 un program de reabilitare psihică şi comportamentală, în cadrul cărora a dovedit nu doar punctualitate şi responsabilitate, ci şi o reală dorinţă de reintegrare socială. Ulterior, inculpatul a renunţat la consumul de droguri şi s-a angajat part-time. În ciuda debutului infracţional, inculpatul nu s-a mai intersectat cu sfera ilicitului penal, a absolvit facultatea şi s-a angajat. Totodată, inculpatul urmează să devină curând tată”, au reținut judecătorii. Ernilă însă nu doar vindea droguri, ci le și introducea în țară, ceea ce reprezintă o infracțiune tratată distinct. A fost condamnat pentru ambele fapte. Deși pedepsele au fost relativ ușoare, prin cumularea lor s-a ajuns la o pedeapsă de 6 ani și 4 luni de detenție. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată.

Publicitate și alte recomandări video