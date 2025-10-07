Doi miliardari români, care au făcut facultatea la Iași, au marcat cea mai mare achiziție din România. Tranzacție record de 151 milioane de dolari în 2025

Fondatorii magazinului de bricolaj Dedeman, frații Dragoș și Adrian Pavăl, absolvenți ai Facultății de Matematică din Iași, au realizat, în trimestrul al treilea al anului 2025, cea mai mare tranzacție de pe piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) prin Paval Holding, grupul lor de investiții.

Au achiziționat retailerul grec Praktiker Hellas pentru 151 milioane USD de la grupul canadian Fairfax Financial Holdings Limited, companie de investiții și asigurări. Această achiziție se adaugă altor investiții internaționale ale grupului, cum ar fi hotelul Waldhaus Flims din Elveția (78 milioane USD, 2024) și Grand Hotel Gardone din Italia (2023). Informația apare într-o analiză realizată de EY România, cu birouri și în Iași.

216 de tranzacții pe piața din România în primele nouă luni

Piața M&A din România a înregistrat în primele nouă luni ale anului 216 tranzacții, în creștere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Valoarea totală estimată a activității a fost de 5,4 miliarde USD, ușor mai mică decât în 2024, însă valoarea tranzacțiilor comunicate a crescut cu 22,7%, până la 3,2 miliarde USD, impulsionată de achiziția spitalului Regina Maria de către Mehiläinen, susținută de CVC, pentru 1,4 miliarde USD, după cum mai arată sursa citată.

În trimestrul al treilea din 2025, piața de fuziuni și achiziții a fost marcată și de alte tranzacții importante. Premier Energy a cumpărat 51% dintr-un portofoliu de parcuri eoliene de 158 MW din Ungaria, de la Iberdrola, pentru 77 milioane USD, iar Napolact, împreună cu două unități de producție, a fost vândut către Bonafarm pentru 76 milioane USD. De asemenea, EY România a oferit consultanță pentru vânzarea unui parc eolian de 96 MW către HELLENiQ Renewables, tranzacție susținută de un contract de 12 ani cu grupul Ahold Delhaize.

Cele mai active sectoare pe piața românească au fost Imobiliare și Construcții, Tehnologie, Media & Telecomunicații, Sănătate & Științe ale Vieții, Energie & Utilități și Retail, iar cei mai activi investitori au venit din SUA, Marea Britanie și Polonia.

