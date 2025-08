Doi minori care jefuiau copii de telefoane pe străzile Iașului: spor de pedeapsă din cauza „îndrăznelii infracționale” cu care acționau

Atât Cosmin C., cât și Medalion Z. provin din familii cu probleme, ambii locuind în zone rău famate ale orașului. Tatăl lui Cosmin C. a fost condamnat în mai multe rânduri, băiatul fiind lipsit de autoritatea parentală și fiind scăpat din frâu de mamă. Dintr-o familie cu o situație financiară dificilă provenea și Medalion Z. La aceasta s-a adăugat nivelul educațional redus al părinților, aceștia fiind incapabili să-i transmită un sistem coerent de valori sociale. Un copil liniștit și ascultător de felul lui, Medalion Z. a avut ghinionul unui anturaj care l-a îndreptat spre delicvență. Voia totuși să termine măcar gimnaziul, pentru a putea urma un curs de calificare.

Pe 17 martie anul trecut, M.M.P., un băiat de 12 ani a coborât din tramvai în Tătărași, la Dispecer, îndreptându-se spre strada Ion Creangă. În urma lui, au coborât și Cosmin C. și Medalion Z. Au trecut pe lângă el studiindu-l, apoi s-au întors, Cosmin C. apucând telefonul pe care M.M.P. îl ținea în mână. Băiatul nu a dat drumul telefonului, dar a fost lovit peste mână, scăpându-l. Apoi, cei doi puști tâlhari au fugit cu captura, un telefon Huawei.

Au vândut telefonul unei rude pentru 300 de lei

L-au vândut ulterior unei rude a lui Cosmin C., contra sumei de 300 de lei. După trei săptămâni, pe 6 aprilie, cinci băieți, printre care se aflau și cei doi tâlhari, s-au întâlnit sub pasarela Octav Băncilă. Au intrat împreună în ruinele fostei fabrici de țigarete, plimbându-se printre acestea. După aproximativ o jumătate de oră, au ieșit, cu gândul ca fiecare să meargă spre casă. Cosmin C. și Medalion Z. au mai rămas câteva minute cu D.I.T. (12 ani). La un moment dat, Medalion Z. l-a întrebat de D.I.T. cât este ceasul. Când băiatul și-a scos telefonul, un Oppo A17, Medalion Z. i l-a smuls din mână și a fugit în direcția bisericii Sf. Anton de Padova, urmat îndeaproape de Cosmin C.

Cei doi puști au fost identificați cu ușurință, fiind trimiși în judecată pentru tâlhărie calificată. Pe 6 aprilie, Medalion Z. avusese asupra sa și o macetă, cu lama zimțată, de aproximativ 30 cm. La audieri, a spus că găsise cuțitul în ziua anterioară, în incinta fostei fabrici de țigarete. Îl luase cu el și îl purta la centură pentru a se apăra de câini. Ca urmare, el a fost acuzat și de portul fără drept de obiecte periculoase.

Îndrăzneala manifestată în furturi le-a agravat situația

În cazul amândurora, după anchetele sociale, s-a propus aplicarea unei măsuri educative fără privare de libertate, supravegherea timp de șase luni. Aceasta presupune controlarea și îndrumarea minorului în programul său zilnic, sub coordonarea Serviciului de Probațiune, pentru a se asigura participarea acestuia la cursurile școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități infracționale sau intrării în contact cu un anturaj dubios. Magistrații Judecătoriei nu au fost însă de acord cu această variantă. Ei au remarcat îndrăzneala cu care acționaseră cei doi, dezinhibiția în comiterea faptelor, în locuri public, în plină zi, ca și ușurința cu care luaseră decizia comiterii tâlhăriilor.

„Instanţa observă un curaj infracțional deosebit al inculpaților, care nu au fost intimidați de eventualele repercusiuni ale faptelor lor, comițând fapte de un pericol social sporit şi cu un impact social ridicat, fără teama de a fi prinși, inculpații manifestând o lipsă totală de empatie faţă de persoanele vătămate şi o agresivitate nefirească vârstei acestora”, au subliniat judecătorii.

Aceștia au decis internarea amândurora într-un centru educativ, deci cu privarea de libertate. Cosmin C. va fi internat timp de un an, iar Medalion Z., timp de un an și două luni. Sentința nu este definitivă. Ea a fost contestată de părinții ambilor copii, procesul urmând să se reia în fața Curții de Apel pe 10 septembrie.

