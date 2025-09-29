Doi oficiali de la Ajax Amsterdam, agresaţi la meciul cu PSV

Doi membri ai conducerii clubului Ajax Amsterdam, directorul tehnic Alex Kroes şi directorul sportiv Marijn Beuker, au fost agresaţi în timpul meciului împotriva formaţiei PSV Eindhoven (2-2) din 21 septembrie, scrie news.ro.

În timp ce se aflau încă în Philips Stadion, la scări, doi membri ai conducerii Ajax Amsterdam, directorul tehnic Alex Kroes şi directorul sportiv Marijn Beuker, au fost agresaţi de doi suporteri ai PSV, potrivit De Telegraaf. Cei doi conducători au fost prinşi şi loviţi cu pumnii.

În faţa acestei situaţii, clubul din Eindhoven a reacţionat imediat, identificând – cu ajutorul unei înregistrări video – cei doi suporteri şi anulându-le abonamentele la stadion. Clubul depune eforturi pentru ca celor doi bărbaţi să li se interzică accesul pe stadioane în întreaga ţară.

PSV a trimis, de asemenea, un comunicat către Ajax Amsterdam pentru a-şi cere scuze. „Acest comportament este total neobişnuit pentru clubul nostru. Condamnăm ferm acest gest şi am luat măsuri imediate împotriva celor doi suporteri. Ca club, acordăm o mare importanţă ospitalităţii şi considerăm că este esenţial ca adversarii noştri să fie primiţi cu căldură.”

Ca urmare a deciziilor PSV, Ajax Amsterdam a „hotărât să nu mai ia măsuri suplimentare”.

