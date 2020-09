Doi părinți către conducerea liceului: copiii noștri nu vor purta mască. ”Efectul psihologic este unul devastator si cu impact nimicitor asupra viitorului acestuia”

Subsernnatii ........, domlciliati .......... Galati, Jud. Galati, in calitate de parinti ai elevilor ..........., avand in vedere

Ordinul Cornun al.MS si MEC nr. 5487/1494/2020 -Anexa 1-Ghidul privind masurile sanitare și de protectie in unitatile de tnvatamant preuniversitarin perioada pandemiei COVID-19, precum si scenariul prin care ati inteles sa tncepeti anul scolar 2020-2021, fara consultarea prealabila a parintilor, desi suntem actori principali in cadrul procesului de invatarnant, instituind obligatii in sarcina noastra in calitate de parinti, precurn §i in sarcina rninorilor, fara nicio exceptle si fara posibilitatea de a ne expune punctul de vedere, incalcand astfel Lg.1/2011-Lg. Educatiei nationale, art. 34 din Constitutia Romaniei prin care dreptul la sanatate este garantat de catre statul roman, Lg. 272/2004 -privind promovarea drepturilor l?i interesului copilului, norrnele dreptului civil cu privire la exercitarea autoritatii parintestl, incalcand flagrant interesul superior al copiilor si drepturile parintilor in exercitarea autoritatii parintesti, va aducem la cunostintaurmatoarele:



COPlll NOSTRI NU VOR PURTA MASCA! INTERZICEM CATEGORIC ORICE

INGERINTA SI ORICE INCALCARE A DREPTULUI COPllLOR NOSTRI DE A

RESPIRA UBER, FARA NICIO CONSTRANGERE, DE A SE PUTEA EXPRIMA

UBER SI FARA AFECTAREA PSIHOLOGICA A ACESTUIA. Consideram ca

obligativitatea purtarii mastii este o ingerinta nepermisa in viata privata a minorului,

precum si un atac nepermis la sanatatea sa, in conditiile in care peste 90%din mastile

puse in circulatie pe piata romaneasca sunt neconforme si NU EXISTA NICIUN

STUDIU DE SPECIAUTATE A~CEPTAT LA NIVEL UE CARE SA ATESTE CA

PURTAREA MASTll PREVINE SI APARA DE SARS-COV-2. In plus, rnasca aduce

atingere procesului de invatare si exprimare, astfel incat ascunde mimica fetei,

afecteaza pronuntia si altereaza procesul educational. Mai mult, efectul psihologic

este unul devastator si cu impact nimicitor asupra viitorului acestuia, constituind un

adevarat abuz emotional si frica perpetua de a se imbolnavi, dar mai ales teroarea pe

care o instituiti cu buna stiirita inducand · groaza de a se face vinovat de imbolnavirea

altora. Atentie, aceleasi probleme le au si cadrele didactice!

4. INTERZICEM CATEGORIC ORICE TUNELE CU DEZINFECTANTI PRIN CARE

COPlll NOSTRI AR Fl NEVOITI SA TREACA LA INTRAREA SI IESIREA DIN

INSTITUTIA DE fNVATAMANT . AFECTEAZA OCHll, GAILE RESPIRATORll,

PIELEA, PSIHICUL.

5. INTERZJCEM CATEGORIC ORICE ACT DE NATURA MEDICALA, INCLUSIV TRIAJ

EPIDEMIOLOGIC FARA PREZENTA SI ACORDUL NOSTRU.

6. INTERZICEM CATEGORIC ORICE PRESIUNE ASUPRA PSIHICULUI COPILULUI

NOSTRU CU PRIVIRE LA INSTITUIREA REGULILOR DIN GHIDUL MENTIONAT,

PRECUM SI ORICE AMENINTARE DE ORICE NATURA CU PRIVIRE LA

INCALCAREA ACESTUI GHIO. NU PUTETI IMPUNE UNUI COPIL SA NU RESPIRE,

SA NU SE JOACE, SA NU RADA, SA NU SE TMBRATl$EZE ETC. CU

COLEGll/PRIETENll SAi.

7. RESPINGEM CATEGORIC EXERCITAREA ACTULUI EDUCATIONAL DE CATRE

CADRLELE DlDACTICE CU MASCA SI/SAU VIZIERA, ACESTEA AFECTAND

GRAV PRONUNTIA, PROCESUL DE INVATARE, EXPRIMAREA CORECTA,

(DISTORSIONAND EVIDENT SUNETELE), PRECUM SI INSTITUIND TEROAREA

ASUPRA MINORILOR, INDUCANDU-LE IDEEA DE PERICOL CONTINUU, SPAIMA,

FRICA DE IMBOLNAVIRE, SI MAI ALES FRICA DE SOCIALIZARE.

8. RESPINGEM CATEGORIC INTERDICTIA INTRARll IN SCOALA A PARINTILOR, IN

CONDITllLE IN CARE ESTE OBLIGATORIU SA STIM CARE SUNT CONDITllLE IN

CARE ISi DESFA$0ARA COPlll ACTIVITATILE LA SCOALA. ESTE OBLIGATIA

NOASTRA DE PARINTI SA URMARIM fNDEAPROAPE ACTIVITATILE COPllLOR

NOSTRI, MAI ALES LA SCOALA.

9. INTERZICEM CATEGORIC ORICAREI PERSOANE, IN AFARA CELOR INSTITUITE

DE NOi CU ACESTE DREPTURI, SA EXERCITE PRESIUNI ASUPRA COPILULUI

NOSTRU, SA IA DECIZll IN CEEA CE-L PRIVESTE FARA INSTllNTAREA,

CONSULTAREA SI ACORDUL NOSTRU EXPRES EXPRIMAT, SA IL IZOLEZE, SA

IL TRANSPORTE, SA IL DUCA LA SPITAL ETC, ORICE ACT DE ORICE NATURA

SA II AFECTEZE INTEGRITATEA FIZICA SI PSIHICA FACAND OBIECTUL

ACTIUNILOR IN JUSTITIE SI PLANGERILOR PENALE IMPOTRIVA INSTITUTIEI

DVS, CAT SI A TUTUROR PERSOANELOR IMPLICATE.

10. NU SUNTEM DE ACORD CU INCEPEREA ANULUI SCOLAR IN FORMA

IMPUSA/RECOMANDATA DE ORDINUL MS SI MEC 5487/1494/2020, MAI ALES CA

ACESTA MENTIONEAzA IN PREAMBUL FAPTUL CA ,,NICIO ACTIVITATE IN

COMUNITATE NU ESTE ABSOLVITA DE RISCURI si ,,lmplementarea rnasurllor

recomandate in acest ghid nu elirnina riscurile de transmitere a virusului SARS-CoV2, ci doar contribuie la diminuarea acestora." SA IMPUNETI ASTFEL DE REGULI

ABERANTE FARA NICIO GARANTIE, ARUNCAND RASPUNDEREA PE NOi,

PARINTll, SI MAI MULT, PE COPlll NOSTRI, GHIDUL FllND REALIZAT CU

DESCONSIDERAREA TOTALA A NATURll COPILULUI SI A

COMPORTAMENTULUI LUI NORMAL, GHIDUL INSTITUIND TEROARE SI REGIM

TOTALITAR PE CARE LE RESPINGEM CATEGORIC IN INTEGRALITATE. MAI

MUL T, NICIO LEGE, NICIUN ORDIN, NICIO DISPOZITIE NU POT CONDITIONA

iNVATAMANTUL DE STAT, CARE ESTE OBLIGATORIU SI GRATUIT, IAR STATUL

TREBUIE SA GARANTEZE RESPECTAREA DREPTURILOR COPllLOR NO$TRI

LA 0 VIATA FRUMOASA, SIGURA, SANATOASA (CEEA CE IMPLICA SI

SANA TATE DE NATURA PSIHOLOGICA}, DVS NEAVAND DREPTUL SA ALTERATI

PROCESUL EDUCATIONAL SI ACCESUL UBER SI NETNGRADIT LA EDUCATIE.

09.09.2020 I

11. ORICE INCALCARE A CELOR MENTIONATE IN PREZENTA, NELIMITANDU-SE

LA ACESTEA, IN LEGATURA CU DREPTURILE, LIBERTATILE SI INTERESUL

SUPERIOR AL COPILULUI, VOR Fl ASPRU SANCTIONATE DE CATRE NOi,

PARINTll, URMAND SA VA ACTIONAM PE TOTI IN JUDECATA, SA FORMULAM

PLANGERI PENALE, PRECUM SI SA CEREM DESPAGUBIRI, PRECUM SI SA

SESIZAM TOATE ORGANISMELE INTERNATIONALE CU INCIDENTA IN

PREZENTA CAUZA.

12 DACA NU SUNTETI IN STARE SA INCEPETI ANUL SCOLAR INTR-0 STARE DE

NORMALITATE, CA SI INAINTE DE PANDEMIE, PRECUM AU INCEPUT

MAJORITATEA STATELOR EUROPENE, SOLICITAM SA GASITI ALTERNATIVA

DE HOMESCHOOLING, INVATAMANT LA DISTANTA ETC, URMAND CA STATUL

SAACOPERE TOATE COSTURILE LEGATE DE ACEST FELDE iNVATAMANT.