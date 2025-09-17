Doi părinți din Iași, condamnați la pușcărie. Au purtat bebelușul fără „scoică” în mașina lor, un BMW roșu. Motivul: nu le plăcea cum arată. Copilul a murit

Interesați mai mult de banii pe care femeia îi câștiga din servicii sexuale, doi tineri ieșeni și-au ucis propriul copil. Circumstanțele exacte ale tragediei nu au putut fi stabilite. Judecătorii au apreciat că „cel mai probabil” decesul s-a datorat lovirii repetate a copilului cu capul de interiorul BMW-ului condus de tată, fără a exclude însă și un alt scenariu. Niciunul dintre cei doi nu și-a recunoscut vinovăția, gest care i-a costat libertatea.

În septembrie 2021, Diana Corbu (20 de ani) s-a mutat împreună cu concubinul său, Ionuț Ungureanu (26 de ani), și băiețelul de nici patru luni într-un apartament din zona Palas. Familia trăia de pe urma banilor câștigați de femeie prin prostituție. Iubitul îi era proxenet, ocupându-se cu procurarea articolelor necesare și cu publicarea de anunțuri pe internet. Concurența era acerbă, iar tânăra se plângea uneori că nu are destui clienți. Ca urmare, Ungureanu publica anunțurile cât mai des posibil, chiar zilnic, pentru a fi sigur că vor apărea mai sus la căutarea de către clienți. Când femeia era ocupată cu un client, bărbatul pleca la plimbare cu copilul. Apartamentul avea o singură cameră, cu bucătărie „open space”, iar activitatea femeii presupunea intimitate. De la aceste plimbări repetate, au dedus ulterior anchetatorii, s-a tras și moartea copilului.

Loviturile în zona capului au provocat suspiciunea medicilor

Bărbatul nu accepta ideea de a instala în BMW-ul său roșu un scaun pentru copii, sau măcar să folosească o „scoică”. Pe parcursul plimbărilor, își ținea fiul pe o pătură, pe bancheta din spate sau pe cea din față, fără a fi asigurat în vreun fel. Copilul era expus astfel riscului de a se lovi sau de a cădea la orice curbă sau frână bruscă. După cum s-a apreciat ulterior, acest lucru s-a întâmplat în mai multe rânduri.

Pe 22 septembrie 2021, mama și-a dus copilul la medicul de familie pentru a completa schema de vaccinare la patru luni. Medicul a constatat că micuțul era într-o stare bună de sănătate, hrănit corespunzător, având o greutate și o talie încadrându-se în limite normale. Medicul a precizat ulterior că nu observase cu ocazia controlului nicio lovitură ori rană vizibilă. Cu toate acestea, pe 7 octombrie, mama și-a dus copilul la spital. A explicat că îl hrănise, dar la scurt timp copilul începuse să tușească și să se simtă rău, motiv pentru care îl adusese la spital cu autoturismul concubinului.

În momentul internării, copilul se afla în stop cardio-respirator. Prezenta bronhopneumonie de aspirație, cauzată probabil de laptele intrat în căile respiratorii, multiple hematoame subdurale, unele vechi de 2-3 săptămâni, edem cerebral difuz și hemoragie subarahnoidiană. Numeroasele lovituri în zona capului au provocat suspiciunea medicilor. Femeia a negat însă că-și bătuse copilul, precizând că leziunile de pe corp erau cauzate de nașterea sa prematură. Explicația fantezistă nu i-a convins pe medici, care au anunțat poliția.

Pentru poliție, cazul a devenit unul de omor

Mama nu a rămas cu copilul în spital. L-a lăsat în grija medicilor și s-a întors la „lucru”. Două săptămâni mai târziu, pe 20 octombrie, copilul a murit. Necropsia a stabilit că decesul fusese provocat de loviturile la cap. Pentru poliție, cazul devenea unul de omor.

Luată la întrebări, femeia a povestit că, pe la începutul lui octombrie, când concubinul îi adusese copilul înapoi de la plimbare, băiețelul prezenta un „dâmb” la cap. Copilul plângea și nu suporta să fie așezat pe spate. Nu prea mai mânca, se îneca cu lapte și vomita mult. Îl întrebase pe Ungureanu dacă băiețelul se lovise cumva în mașină, dar bărbatul a negat. Avusese grijă de copil și nu se întâmplase nimic, i-a spus. Deși starea copilului se agrava constant, femeia așteptase câteva zile până să-l aducă la spital. Bărbatul îi repeta că băiețelul nu are nimic și nu are rost să mai piardă timpul și pe la doctor. La rândul său, Ungureanu a apreciat că decesul copilului fusese cauzat de înecul cu lapte, provocat de faptul că femeia mărise orificiul tetinei biberonului.

Raportul medical era însă clar: decesul survenise în urma unei lovituri puternice la cap. Ancheta nu a putut stabili cu precizie data la care copilul suferise lovitura ce îi provocase decesul. S-ar fi putut produce oricând între 22 septembrie, când copilul fusese adus ultima oară la medicul de familie și 3 octombrie. Un martor interogat de anchetatori a povestit că-l văzuse pe Ungureanu plimbând copilul cu mașina fără vreo preocupare pentru siguranța acestuia.

El – 5 ani, mama – 4 ani

Totuși, anchetatorii au ezitat să-l învinovățească exclusiv pe tată. Mama fusese testată cu aparatul poligraf. La trei întrebări, „Tu l-ai lovit la cap pe fiul tău?”, „Tu l-ai scăpat pe fiul tău cu capul de ceva?” și „Tu l-ai aruncat pe fiul tău cu capul de ceva”, femeia spusese „Nu”, dar răspunsurile au fost apreciate ca nesincere. Un mesaj trimis de Ungureanu iubitei sale ridica și el semne de întrebare: „Păi îmi zice să recunosc cine la lovit la cap i… Ce dracu să recunosc că doar eram acolo cu tine cand sa intimplat…”

Se înțelegea că părinții știau mai multe decât spuneau, iar tatăl nu era singurul vinovat.

Diana Corbu și Ionuț Ungureanu au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, bărbatul fiind acuzat în plus de proxenetism. Judecătorii au remarcat faptul că cei doi țineau la copil, acesta fiind bine îngrijit, dar au subliniat și nepăsarea de care dăduseră amândoi părinții dovadă atunci când starea de sănătate a micuțului se agravase. „Aspectul că în general minorul părea bine îngrijit de cei doi inculpați, astfel cum au perceput martorii audiați în cauză, nu este de natură a impieta asupra existenței faptei de ucidere din culpă și asupra vinovăției inculpaților, întrucât a fost suficient ca o singură dată inculpații să nu respecte obligațiile ce le reveneau în calitate de persoane care aveau în grijă un copil, pentru a se produce rezultatul tragic, constând în decesul minorului”, au arătat magistrații Judecătoriei. Aceștia l-au condamnat pe Ungureanu la 5 ani de închisoare, iar pe Corbu la 4 ani de detenție.

Sentința a rămas definitivă: inculpații au contestat testul poligraf

În apel, cei doi inculpați au solicitat achitarea sau cel puțin micșorarea pedepselor. Apărarea a subliniat faptul că testul poligraf poate oferi concluzii eronate și că nu ar fi existat probe care să indice rolul fiecărui inculpat în decesul copilului. Magistrații Curții de Apel au apeciat însă că anchetatorii demonstraseră cu prisosință că loviturile copilului se produseseră în urma acțiunilor celor doi, iar decesul se datorase neglijenței și nepăsării acestora. Nu testul poligraf decisese condamnarea celor doi, ci raportul medico-legal.

„Din probele administrate în cauză rezultă că uciderea minorului s-a realizat atât prin cauzarea traumatismului cranio cerebral de către inculpatul Ungureanu, traumatism care a declanșat lanțul cauzal care a condus la deces, dar și prin conduita ulterioară conjugată atât a inculpatului Ungureanu, cât și a inculpatei Corbu. Inculpata avea obligația legală de a acționa și de a prezenta în mod prompt minorul la spital din momentul în care a observat acel dâmb după cap, dar și degradarea stării de sănătate a propriului copil, indiferent de opoziția manifestată de către inculpat care nu a împiedicat-o să acționeze în mod liber. Mai mult, chiar, și în momentul în care a observat că minorul este în comă și nu reacționează a temporizat prezentarea la medic pentru a presta servicii sexuale către un client”, au subliniat magistrații.

Curtea de Apel a respins apelurile celor doi, confirmând sentința Judecătoriei.

