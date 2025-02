Doi puști, pălmuiți de patronul unei francize „La Băcănie” pentru că au cerut bon fiscal. Judecătorii l-au iertat fiind suferind

Un trecător a surprins o parte din incident

Incidentul s-a petrecut în urmă cu mai bine de șase ani, în septembrie 2018, când S.T. (15 ani) și I.O. (10 ani) au mers la un magazin sub franciza „La Băcănie”, pentru a-și cumpăra apă minerală. Vânzătoarea nu le-a dat bon fiscal, obligatoriu conform legii. S.T. a insistat, iar în discuție a intervenit gestionarul magazinului, Vasile Ivanovici. Acesta a ieșit de după tejghea, ducându-se spre cei doi copii. Conform spuselor ulterioare ale acestora, copiii au vrut să plece, dar Ivanovici le-ar fi spus că le rupe picioarele dacă îi mai prinde prin magazin, l-ar fi pălmuit pe S.T. și l-ar fi tras de ureche. Copiii au plecat acasă, povestindu-le părinților cele întâmplate. Părinții au venit imediat la magazin, dar acesta fusese închis, chiar dacă programul obișnuit nu se terminase încă. Parțial, incidentul a fost surprins și de un trecător, care l-a văzut pe Ivanovici, în fața magazinului, certându-i pe copii și țipând la el.

Nu era prima dată când puștii cereau bon fiscal

Ivanovici a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, sub forma amenințării și a lovirilor sau altor violențe. În versiunea sa, incidentul existase, dar într-o altă formă. El a negat că i-ar fi amenințat pe copii sau că l-ar fi lovit pe S.T. Avusese o reacție verbală, dar aceasta pentru că aceiași copii mai veniseră cu o zi sau două mai înainte și ridicaseră tonul la vânzătoare, „având aceleași pretenții legate de bonul fiscal”, după cum au consemnat judecătorii. Or, el nu știa să elibereze cod fiscal și nici nu știa codul produsului. Copiii ar fi vrut să plece cu marfa din magazin fără a plăti. „Infracţiunea dedusă judecăţii are o gravitate ridicată, având în vedere faptul că exista o disproporție vădită de putere între inculpat, persoană adultă, matură, cu o constituție robustă și partea civilă, un copil slăbuț, de 15 ani, faptul că inculpatul a lovit cu o putere considerabilă pe partea civilă, rămânând urme care au fost observate de medicul legist. Ca împrejurare de agravare a pericolului social reprezentat de inculpat este faptul că inculpatul nu a dorit să recunoască săvârșirea faptei, ignorând dreptul victimei de a i se recunoaște încălcarea dreptului la integritate corporală și la demnitate, inculpatul a urmărit să prelungească durata de soluționare a cauzei prin nenumărate cereri de amânare, atitudinea procesuală nefiind a unui adult responsabil, care înțelege consecințele faptelor și seriozitatea unui proces penal”, au precizat magistrații.

Judecătorii au ținut cont de afecțiunile inculpatului

Aceștia l-au condamnat pe Ivanovici la 8 luni de închisoare, cu executarea în regim de detenție, ca și la plata a câte 5.000 de lei ca daune morale și materiale către fiecare dintre cei doi copii. Sentința Judecătoriei a fost contestată de inculpat, care și-a reafirmat nevinovăția și a cerut achitarea pentru lipsa probelor. El a invocat și bolile de care suferea la 62 de ani, ca și faptul că încarcerarea, la șase ani de la evenimente, nu ar fi adus niciun beneficiu societății.

Magistrații Curții de Apel au respins aprecierea lui Ivanovici că nu ar exista suficiente probe împotriva sa, ca „absolut neîntemeiată”. Curtea nu a găsit niciun element de natură a justifica, în oarecare măsură, acțiunea administratorului magazinului. În schimb, timpul trecut și starea de sănătate a inculpatului puteau fi luate în considerare. El suferea de hipertensiune arterială, diabet, boală cronică de rinichi, insuficiență cardiacă și alte afecțiuni care s-ar fi putut agrava în detenție. Ca urmare, judecătorii au optat pentru înlocuirea pedepsei cu închisoarea cu o amendă de 5.400 lei, corespunzătoare unui număr de 180 zile-amendă. Daunele civile stabilite de prima instanță au fost menținute, mai ales că nici Ivanovici nu le contestase în apelul său.

Conform legii, administratorul magazinului are la dispoziție trei luni pentru a achita amenda și despăgubirile sau pentru a solicita eșalonarea acestora pe durata a cel mult doi ani. Dacă Ivanovici nu se va conforma, zilele-amendă se vor transforma în zile efective de detenție.

