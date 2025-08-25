Doi șoferi din Iași, prinși băuți la volan: unul a provocat accident pe DN 24, altul a refuzat testele biologice

Polițiștii ieșeni au avut de-a face, sâmbătă, cu două cazuri grave de conducere sub influența alcoolului, ambele soldate cu dosare penale.

Primul incident a avut loc pe DN 24, unde un bărbat de 57 de ani, din Iași, a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul într-un parapet metalic. Șoferul a fost rănit și transportat la spital, iar la testarea cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație uriașă: 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i-au fost prelevate probe biologice, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului.

CITESTE SI: Doi șoferi prinși băuți pe șoselele din Iași. Unul din ei nu avea nici permis

„La data de 24 august, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 24, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din cercetările efectuate s-a constatat faptul că un bărbat, de 57 de ani, din municipiul Iași, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 24, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un parapet metalic. În urma accidentului, bărbatul a fost rănit. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1,38 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cercetările sunt continuate”, au precizat reprezentanții Poliției Iași.

Al doilea caz s-a petrecut în comuna Bârnova, unde un bărbat de 51 de ani a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri. Acesta a fost testat cu etilotestul, care a indicat 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a refuzat recoltarea de probe biologice la spital, astfel că polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Ambele cazuri sunt anchetate de Biroul Rutier Iași, iar polițiștii atrag atenția că toleranța față de conducerea sub influența alcoolului este zero, astfel de fapte punând în pericol nu doar viețile șoferilor, ci și ale celorlalți participanți la trafic.

Publicitate și alte recomandări video