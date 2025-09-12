MICA PUBLICITATE
Local

Doi șoferi din Vaslui au venit până la Iași doar ca să-și șifoneze mașinile. Unul dintre ei era bine „aghesmuit”

De Alex ZĂNOAGĂ
vineri, 12 septembrie 2025, 15:00
2 MIN
Un șofer vasluian a fost victima unui accident provocat la Iași de un alt șofer vasluian.

În ciocnirea dintre cele două autoturisme Volkswagen a fost avariată și o Mazda. Singura urmare a accidentului a fost o amendă penală, vasluianul vinovat fiind băut.

Șoferul vinovat a continuat să conducă

În după-amiaza zilei de 8 septembrie 2023, Dumitru Cozmîncă se îndrepta dinspre bulevardul Socola spre Carrefour Felicia. În dreptul intersecției semaforizate din zona complexului, autoturismul său a intrat în coliziune cu alt Volkswagen, oprit la culoarea roșie a semaforului. În urma impactului, acesta a fost aruncat într-un alt autoturism, Mazda, oprit și el la semafor.

După accident, Cozmîncă nu a coborât din autoturism, continuându-și deplasarea către Calea Chișinăului. S-a prezentat totuși până la urmă la ghișeul tamponări din cadrul Biroului Rutier, împreună cu soția și fiica sa. La trei ore după accident, el încă mai prezenta o concentrație a alcoolului în aerul expirat de 0,67 mg/litru. Retroactiv, alcoolemia sa teoretică în momentul accidentului a fost apreciată la 1,97‰.

Amendă de 16.000 de lei

Cozmîncă a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, în fața Judecătoriei ieșene. Aici, el și-a recunoscut vina, declarându-se de acord să plătească o amendă penală dacă va fi cazul. Aceasta a fost până la urmă și decizia magistraților. Judecătorii au subliniat faptul că șoferul nu se prezentase imediat la poliție pentru a raporta accidentul.

Totuși, Cozmîncă nu avea antecedente penale, iar statutul său de pensionar făcea ca probabilitatea repetării comportamentului nelegal să fie redusă. Judecătorii i-au aplicat o amendă de 16.000 lei, corespunzând unui număr de 200 de zile-amendă. Sentința a fost contestată de procurori, dezbaterile urmând să se reia în fața Curții de Apel, pe 21 octombrie.

 

