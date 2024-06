Doi studenți vând coduri QR pentru morminte. Filmări cu scene din viața celor decedați

Ideea business-ului este inspirată din străinătate, așa cum au povestit inițiatorii proiectului pentru ,,Ziarul de Iași”. De altfel, un astfel de cod se poate achiziționa de pe site-uri din Occident, pe Amazon.com, de exemplu, prețul fiind de 65 de dolari.

,,Ideea afacerii noastre a venit din străinătate, unde am observat cum QR codurile pot fi folosite pentru a păstra și accesa amintiri valoroase ale persoanelor dragi care nu mai sunt printre noi. Am fost inspirați să aducem această soluție inovatoare și în România, pentru a oferi oamenilor o modalitate modernă și personalizată de a-și aminti de cei pierduți.

Noi suntem doi tineri studenți din București și preferăm să ne păstrăm anonimatul pentru moment, punând accentul pe proiectul nostru și pe impactul pe care îl poate avea. Afacerea noastră are o lună și ceva. Deși suntem la început, avem un feedback pozitiv și încurajator din partea clienților care sunt din toată România, inclusiv din Iași”, a menționat studentul.

Astfel, cei doi au fost plăcut surprinși de interesul clienților pentru codurile QR menite să aline dorul celor îndurerați.

,,Asta ne arată că există o nevoie reală pentru acest tip de serviciu. Deocamdată operăm fără un sediu fizic și nu avem angajați. Noi ne ocupăm de toate aspectele afacerii, de la generarea QR codurilor și gravarea plăcuțelor, până la gestionarea comenzilor și relațiile cu clienții. Investiția inițială a fost una modestă, axându-ne pe achiziționarea echipamentelor necesare pentru gravarea plăcuțelor și dezvoltarea platformei online. Am preferat să investim gradual, pe măsură ce am primit feedback și am identificat nevoile pieței”, a adăugat acesta.