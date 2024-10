Doi tineri ieșeni vor să facă revoluție în reciclarea ambalajelor

Statul la coadă pentru reciclare poate fi înlocuit, mai nou, de o aplicație. Se numește Reverse PET și a fost inventată de doi tineri din Iași. Un IT-ist și un specialist în marketing, care la rândul lor s-au lovit de problema returnării ambalajelor cu simbolul SGR, la cozi interminabile. De aici și ideea acestei aplicații. Odată instalată în telefon, poți scăpa de produsele reciclabile, plasând o comandă pentru preluarea lor direct de la ușa casei. Aplicația îți permite și să comuți contul de utilizator, din reciclator în livrator. Asta, pentru bani în plus și dacă timpul îți permite.

Fondatorul acestei aplicații este Ion Bogatu, un tânăr pasionat de IT, cu origini de peste Prut, care, în urmă cu 9 ani, a venit la Iași, pentru a studia Informatica și aici a rămas.

„Ideea a venit undeva în aprilie, anul acesta, ca urmare a faptului că doream și eu să reciclez niște PET-uri și nu prea mi-a ieșit cu statul la coadă. Nu prea m-am împăcat cu ideea de a pierde timp acolo. Și m-am gândit că ar fi util să am o aplicație prin care să pot plasa o comandă cu numărul de PET-uri și un alt utilizator să o poată prelua, astfel încât să fie recompensat cu o parte din acea garanție de 50 de bani. Practic, să fie un win-win pentru toată lumea”, a mărturisit pentru ZdI, Ion Bogatu, fondatorul aplicației Reverse PET.

Ce înseamnă asta mai exact? Ei bine, utilizatorul aplicației care vrea să recicleze de acasă, fără a sta la cozi, va primi în schimbul fiecărui ambalaj cu simbolul de garanție-returnare (SGR), 20 de bani. Curierul, adică cel care va prelua produsele, va primi în schimbul acestui serviciu 25 de bani pentru fiecare produs în parte, iar 5 bani vor fi direcționați către servicii de mentenanță și dezvoltare ale aplicației.

În cazul în care, utilizatorul dorește să fie la rândul său livrator și să preia comenzile direct de la domiciliul reciclatorului, acesta trebuie să cumpere puncte din aplicație, care vor asigura ulterior plata celui de la care ridică produsele.

Pentru a onora o comandă, curierul are la dispoziție 60 de minute. Dacă nu poate fi preluată la timp, acele puncte se întorc automat la utilizatorul inițial, iar comanda va fi disponibilă din nou în aplicație pentru alți livratori.

Lansarea oficială a aplicației a avut loc luna trecută, pe 16 septembrie și a fost primită neașteptat de bine, după cum ne asigură fondatorii ei. În nici o lună de zile a strâns deja peste 2.000 de utilizatori din toată țara, pentru că nu este disponibilă numai la Iași. Poate fi folosită la fel de bine în orice alt județ unde există și automate de reciclare ale RetuRo:

„În prima zi, cred că am avut în jur de 200 de utilizatori. A doua zi încă 300 și în prima săptămână am depășit 1.000, iar sâmbăta trecută (n.r. -05 octombrie) am depășit pragul de 2.000 de utilizatori. A fost o creștere la care nu ne-am așteptat nici noi, sincer! Ca număr de comenzi avem 400 și ca număr de PET-uri sunt peste 30.000 care deja sunt în aplicație și așteaptă să fie colectate”. Până acum, majoritatea comenzilor au fost plasate în capitală, însă există utilizatori în mai toate județele, potrivit lui Ion Bogatu.