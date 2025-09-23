Doi traficanți care au speriat Europa și România, prinși lângă aeroportul Iași. Trafic de arme și droguri. SOV, printre victime

Procurorii DIICOT Iași au reținut trei bărbați acuzați de trafic de droguri de mare risc: cetățeanul albanez Lek Colaj (44 de ani – foto stânga) și doi români, de 43 și 44 de ani. Printre aceștia se află și Cătălin Sergiu Cozma (foto – dreapta), cunoscut publicului din 2002, când a jefuit apartamentul afaceristului Sorin Ovidiu Vântu și a fost dat în urmărire generală.

Lek Colaj nu este un necunoscut pentru autoritățile din România și Europa. Supranumit „traficantul voiajor” pentru că nu stătea niciodată prea mult într-un singur loc, el a fost vizat în operațiunea internațională „Los Blancos” din 2020, coordonată de Europol și autoritățile italiene împotriva grupării albaneze „Kompania Bello”. Atunci, Colaj a fost arestat la Iași, în baza unui mandat european, fiind acuzat că negocia direct achiziții și transporturi de cocaină din America de Sud către Europa. În 2018, fusese judecat și pentru complicitate la trafic internațional de cannabis, dar a fost achitat de Curtea de Apel Timișoara din lipsă de probe.



De această dată, anchetatorii îl acuză că, între 2022 și septembrie 2025, a fost sursa principală de cocaină pentru Iași. Tranzacțiile erau atent organizate, doar cu persoane de încredere, unele deplasări fiind mascate cu un autoturism folosit la ride-sharing.

Flagrantul de la Aeroport a scos la iveală amploarea afacerii: în mașina celor doi a fost găsită cocaină ambalată în 14 doze, pregătite pentru vânzare. Ulterior, perchezițiile au dus la descoperirea a aproape 800 de grame de cocaină, șase cântare de precizie, sume impresionante de bani (158.200 euro, 539.650 lei, 1.200 dolari și 590 lire), două pistoale încărcate și 88 de cartușe, dar și 28 de pietre cu aspect de diamante, ceasuri de lux și monede de colecție.

Cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

VIDEO: Radar IASI

Publicitate și alte recomandări video