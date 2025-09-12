MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Doliu în lumea medicală ieșeană: A murit Prof. univ. dr. Gheorghiță Costăchescu

De Redacția
vineri, 12 septembrie 2025, 10:20
1 MIN
Doliu în lumea medicală ieșeană: A murit Prof. univ. dr. Gheorghiță Costăchescu

Cu profundă tristețe, comunitatea medicală din Iași anunță trecerea în neființă a Prof. univ. dr. Gheorghiță Costachescu, un nume de referință al Școlii Medicale Ieșene de Obstetrică și Ginecologie.

Profesorul Costachescu a fost un om deosebit, echilibrat și un profesionist desăvârșit. A format generații întregi de medici, fiind un dascăl remarcabil și un model de dedicare și excelență în domeniul său. Prin munca sa, a contribuit semnificativ la dezvoltarea învățământului medical și a practicii ginecologice din România.

Dr. Gheorghiță Costăchescu a fost medic primar de Obstetrică–Ginecologie la Spitalul Clinic „Cuza-Vodă” din Iași și profesor universitar la UMF „Grigore T. Popa”. De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, a îmbinat activitatea clinică – cu gărzi și intervenții chirurgicale – cu munca de formare a generațiilor de tineri medici. A făcut parte din comisii universitare și concursuri de specialitate, iar pentru întreaga sa activitate a primit din partea Colegiului Medicilor o diplomă de excelență. Respectat și recunoscut în comunitatea medicală ieșeană, Costăchescu a rămas o figură importantă a ginecologiei românești.

Dispariția sa lasă un gol imens în rândul colegilor, studenților și pacienților care l-au cunoscut și apreciat.

Dumnezeu să îl ierte! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

Etichete: abonamente medicale, deces, Gheorghiță Costachescu

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network