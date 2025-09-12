Doliu în lumea medicală ieșeană: A murit Prof. univ. dr. Gheorghiță Costăchescu

Cu profundă tristețe, comunitatea medicală din Iași anunță trecerea în neființă a Prof. univ. dr. Gheorghiță Costachescu, un nume de referință al Școlii Medicale Ieșene de Obstetrică și Ginecologie.

Profesorul Costachescu a fost un om deosebit, echilibrat și un profesionist desăvârșit. A format generații întregi de medici, fiind un dascăl remarcabil și un model de dedicare și excelență în domeniul său. Prin munca sa, a contribuit semnificativ la dezvoltarea învățământului medical și a practicii ginecologice din România.

Dr. Gheorghiță Costăchescu a fost medic primar de Obstetrică–Ginecologie la Spitalul Clinic „Cuza-Vodă” din Iași și profesor universitar la UMF „Grigore T. Popa”. De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, a îmbinat activitatea clinică – cu gărzi și intervenții chirurgicale – cu munca de formare a generațiilor de tineri medici. A făcut parte din comisii universitare și concursuri de specialitate, iar pentru întreaga sa activitate a primit din partea Colegiului Medicilor o diplomă de excelență. Respectat și recunoscut în comunitatea medicală ieșeană, Costăchescu a rămas o figură importantă a ginecologiei românești.

Dispariția sa lasă un gol imens în rândul colegilor, studenților și pacienților care l-au cunoscut și apreciat.

Dumnezeu să îl ierte! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!

Publicitate și alte recomandări video