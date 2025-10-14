Doliu la Colegiul „Mihail Sturdza” din Iași: a murit directoarea Consuela Roșu

„O dimineață cernită pentru întreaga comunitate școlară… Vestea plecării la cele veșnice a Doamnei Director Roșu Consuela a venit ca un fulger, lăsând în urmă o durere profundă și un gol imens în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o, au prețuit-o și au iubit-o.

După o luptă lungă și grea cu o boală nemiloasă, s-a stins discret, așa cum a trăit — cu demnitate, cu blândețe și cu un suflet de o frumusețe rară.

A fost nu doar un director respectat și un dascăl desăvârșit, ci și un om de o noblețe sufletească aparte, mereu aproape de elevi, de colegi, de familie, oferind tuturor sprijin, înțelegere și lumină.

Prin dăruirea, profesionalismul și căldura sa, Doamna Director, Consuela Roșu, a lăsat o amprentă adâncă în inimile celor cu care a lucrat, formând generații de elevi și inspirându-și colegii prin exemplul personal.

Astăzi, școala pe care a condus-o cu atâta dragoste este mai tăcută, mai tristă… , dar plină de amintirea unui om care a știut să dăruiască necondiționat.

De acolo, din lumea senină a îngerilor, ne va veghea în continuare, cu același zâmbet blând și privire caldă.

Suntem alături de familia îndurerată în aceste clipe de grea încercare și transmitem sincere condoleanțe tuturor celor care o poartă în suflet. Dumnezeu să o odihnească în pace! Roșu Consuela (n. 14.12.1960 – d. 13.10.2025).”