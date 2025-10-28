MICA PUBLICITATE
Educație

Doliu la UMF Iași: a murit un cunoscut cadru universitar. Anca Melian era conferențiar la disciplina de Endodonţie

De Irina DUMITRU
marți, 28 octombrie 2025, 09:22
1 MIN
Universitatea de Medicină și Farmacie anunță decesul unei cunoscute profesoare, de la Facultatea de Stomatologie.

„Conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, întregul corp didactic, regretă stingerea din viață a doamnei Conf. Dr. ANCA MELIAN, dascăl cu vocaţie şi un om de o aleasă nobleţe sufletească. Exprimăm pe această cale întreaga noastră compasiune şi sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, este anunțul din această dimineață al instituției.
Anca Melian lucra la disciplina de Endodonţie, fiind coordonator de activitate didactică, coordonator de activitate rezidenţiat Endodonție, Departamentul Odontologie-Parodontologie, Restaurări fixe, la Facultatea de Medicină Dentară a UMF „Grigore T. Popa” laşi. Ea a absolvit UMF Iași în 1991.

„Vă anunțăm, cu durere, că s-a stins mama noastră, soția și doamna doctor Anca Melian. Onorându-i dorința de a fi incinerată, vă așteptăm pe toți cei care i-ați fost dragi să ne luăm rămas-bun împreună, la restaurantul Fenice Palas, sâmbătă, 1 noiembrie, între orele 11:00 și 16:00. În loc de coroane și haine negre, vă rugăm să veniți cu o poză cu Anca sau cu o simplă floare”, au transmis reprezentanții familiei.

Etichete: murit, umf iasi

