Dominic Fritz, primarul german al Timişoarei: Am dat șpagă o dată

Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei: “Da, o dată (am dat șpagă – n.red.), în 2003. Nici nu mai știu dacă formal a fost în România, pentru că a fost la intrare. Am venit cu autocar, am avut 19 ani. Am fost patru voluntari din Germania. Am fost avertizați că o să ni se ceară 5 euro la intrare și am discutat pe tot drumul ce facem noi. Când a venit atunci și a strâns 5 euro de la fiecare, am avut un plan, că pe de o parte voiam să ne opunem, pe de altă parte eram prea timizi să zicem nu total, așa că am decis că noi patru dăm 10 euro, adică fiecare să plătească doar jumătate. Ăsta a fost compromisul”.

Citeste mai mult pe digi24.ro