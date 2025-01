Domnia legii

În fața agresiunii primitive, democrația nu poate, nu are cum să răspundă cu filozofare liberală, sofism hermeneutic și relativism epicureic. La sălbăticie nu reacționezi cu civilitate, iar, la violență, cu îngăduință. Dacă se întâmplă așa, atunci democrația ajunge practic autofagă, hrănindu-se sinucigaș cu propria-i ființă.

Noțiunea de „domnie a legii” (pătrunsă, la noi, pe filiera traducerii din engleză a expresiei the rule of law) nu este, trebuie să înțelegem foarte bine, doar o vorbă în vânt, menită să coloreze idilic discursul democratic, ci reprezintă chiar esența democrației, fiind întâlnită, în diverse formule, încă de la originile liberalismului, din Grecia lui Pericle – cea constituită după anul 500 î.d.Hr. și rafinată înspre 300 î.d.Hr. –, până la iluminismul și constituționalismul european, culminând cu sistemul juridic american (după 1776), cel care a consacrat-o de altfel în modernitate. Ce înseamnă ea? În termeni simpli și imediați, faptul că nimeni și nimic nu se află deasupra legii. În sensul ceva mai profund, că legea trebuie aplicată neabătut, cu braț de oțel, tocmai pentru a proteja democrația și beneficiile libertății. Nu e un secret vulnerabilitatea societăților democratice. Au intuit-o toți părinții fondatori ai sistemelor liberale, de la amintitul Pericle, la revoluționarii americani. Când vrei să ai o lume liberă, trebuie să garantezi ferm acea libertate prin principii și reguli permisive, punând individul și drepturile umane fundamentale în centrul oricărui proiect legislativ și asigurându-i (lui, individului) posibilitatea existenței lipsite de îngrădiri. Permisivitatea însă are două tăișuri. Pe lângă virtuți, dezvoltă și vicii. Unul important e acela că lasă anumite breșe în apărarea proprie. Alături de oamenii de bună credință, integrați corect în dinamica democratică și apreciativi față de avantajele sale, vor exista întotdeauna și cei rău intenționați, interesați de avantaje personale ori de acțiuni malefice, îndreptate împotriva înseși stabilității și securității societății liberale, acțiuni realizabile pe căi oneroase.

Aici intervine sau ar trebui să intervină, neconcesiv, forța și supremația legii. Pentru a proteja necondiționat societatea democratică și idealurile ei, corectând, salutar, „efectele secundare”, cum ar veni, ale spațiului liberal. Oamenii nu sunt egali, oricât de mult ar încerca stângiștii să acrediteze o asemenea idee. Sunt poate egali în interiorul unui echilibru universal ce scapă înțelegerii noastre obișnuite, participând adică la finalizarea unui proces creator de mari dimensiuni, care transcende hermeneutica firească, dar, în detaliile vieții de zi cu zi, ei, oamenii, apar neuniformi, neliniari. Unii sunt deosebit de inteligenți, alții numai inteligenți, alții mediocri din punct de vedere intelectual, alții de-a dreptul idioți. Nu este meritul ori vina cuiva. Așa funcționează mecanica vieții, a naturii. Coexistă, de veacuri, inși onești cu inși vicleni, generoși cu meschini, puternici cu slabi, curajoși cu lași, eroi cu ticăloși, erudiți cu analfabeți, raționali cu nebuni, apărători cu agresori ș.a.m.d. Tipologiile umane sunt într-atât de diferite uneori, încât albul și negrul ar putea, la rigoare, să pară mai similare între ele decât două ființe antagonice. Pentru a face democrația funcțională, spiritul liberal, deși susține și încurajează diversitatea, tinde să uniformizeze aceste tipologii, abordându-le cu egală toleranță. Nesecurizat, un astfel de principiu natural al generozității libertății devine și o vulnerabilitate, oferind celui deja numit rău intenționat portițe de subminare a lumii căreia îi aparține. „Securizarea” este menționata „domnie a legii”. Cu legi clare, seci, bine întocmite, aplicate ferm și nediscriminatoriu, sistemul liberal se protejează, se apără nemijlocit. Își extirpă vulnerabilitatea din fașă, în mod robust, nenuanțat.

Nu poți permite celui care urăște democrația și acționează ostil, chiar din interior, împotriva ei să scape nepedepsit (drastic!) în virtutea… democrației, mai exact a spiritului ei tolerant și integrator. În fața agresiunii primitive, democrația nu poate, nu are cum să răspundă cu filozofare liberală, sofism hermeneutic și relativism epicureic. La sălbăticie nu reacționezi cu civilitate, iar, la violență, cu îngăduință. Dacă se întâmplă așa, atunci democrația ajunge practic autofagă, hrănindu-se sinucigaș cu propria-i ființă. Își lasă vulnerabilitățile să devină slăbiciuni, împingându-se singură, ca sub hipnoză, spre disoluție. Un stat democratic ce neglijează semnificațiile sintagmei „domnia legii”, în virtutea permisivității liberale, e un stat slab, tarat de patologii sistemice, cu evidente înclinații suicidare. În democrație se acceptă o unică formă de autocrație, a legii ca atare. România, aflată recent sub un asalt devastator (amenințător pentru ființarea ei) trebuie să învețe rapid acest lucru. Blândețea instituțiilor autorizate față de cei care au facilitat și derulat asaltul, blândețe sesizabilă cu ochiul liber, este inacceptabilă, semănând, în cazul fericit, cu slăbiciune autodistructivă și, în cel nefericit, cu trădare și/sau complicitate pură. Sper ca diriguitorii să se trezească până nu va fi prea târziu. Curând, vorba lui Preda, timpul nu va mai avea (deloc) răbdare.

Codrin Liviu Cuțitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

