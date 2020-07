Domnul virus a mai amânat un meci

Meciul FC Viitorul - Academica Clinceni, programat,ieri de la ora 18.00, a fost amânat iniţial pentru o oră, iar apoi pentru sâmbătă, de la ora 15.00. Rezultatele testelor Covid-19 în cazul a şapte persoane din cadrul clubului gazdă au fost neconcludente. „Ni s-a spus că există pericolul ca testele să fie neconcludente şi a doua oară, aşa că jucătorii vor face noi teste în această seară şi mâine dimineaţă vom avea rezultatele. Suntem supăraţi, eram pregătiţi pentru acest joc. Nu ne aşteptam la aşa ceva, dar nu putem risca, aşa că s-a decis amânarea meciului. Nu ştiu dacă e vorba doar de jucători, pot fi masori, medici, noi am testat 36 de persoane”, a declarat preşedintele FC Viitorul, Gheorghe Popescu (FOTO), la Digisport.

Partida de la Ovidiu contează pentru etapa a IX-a a play-out-ului Ligii I, etapă în care mai are loc astăzi partida FC Hermannstadt – FC Voluntari, foarte importantă pentru gazde care ar putea obţine puncte foarte importante în lupta pentru evitarea retrogradării. Duminică, de la ora 18:00 are loc meciul rundei, Dinamo – Poli Iaşi, iar luni, exact de la aceeaşi oră, Sepsi Sfântu Gheorghe are o misiune relativ uşoară cu Chindia Târgovişte.

Etapa a VII-a din play-off a început aseară cu partida FC Botoşani –Astra Giurgiu (scor, 0-0) şi programează astăzi la Craiova, de la ora 21:00, partida dintre CSU şi FCSB. În cazul în care oltenii nu câştigă, ar putea pierde fotoliul de lider în faţa CFR, care joacă luni (ora 20:30) pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaş.

6asament play-off: 1.Craiova – 38 p; 2. CFR – 37 p: 3. Astra -30p; 4. Botoșani - 29 p; 5. FCSB – 28 p; 6.Mediaş-25 p.

Clasament play-out:1. Viitorul – 35 p; 2.Voluntari – 28 p; 3.Clinceni – 26 p; 4.Hermannstadt – 24 p (8-9, -1 joc); 5. Sepsi – 24 p (11-13); 6.Poli – 21 p; 7.Dinamo – 20 p (-2 j); 8. Chindia – 17 p (-1 j).