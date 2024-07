Donald Trump a fost împușcat la un miting electoral. Fostul președinte a fost lovit la o ureche/VIDEO

Mai multe bubuituri, care păreau focuri de armă, au fost auzite la mitingul în aer liber din Butler, Pennsylvania. Donald Trump, care tocmai îşi începuse discursul, a fost imediat înconjurat de gărzile din Secret Service. Preşedintele s-a ascuns sub podium, iar agenţii înarmaţi au luat poziţie în faţa scenei, apoi l-au escortat pe fostul preşedinte de pe podium la maşina sa. El a ridicat pumnul în semn de sfidare, în uralele susţinătorilor săi.

CNN a raportat că Trump a fost rănit, dar nu a oferit alte detalii. Nu a fost clar cum sau ce leziuni ar fi putut suferi, dar s-a văzut că are sânge pe partea dreaptă a feţei. Imediat după incident, locul a fost părăsit, cu scaune răsturnate şi bandă galbenă de poliţie în jurul scenei. Un elicopter zbura deasupra şi agenţi ai forţelor de ordine se plimbau prin zonă, potrivit transmisiunilor video.

Agenţi înarmaţi ai forţelor de ordine au fost, de asemenea, văzuţi pe un acoperiş din apropierea scenei unde se afla Trump, a relatat Reuters. Acesta era ultimul miting al lui Donald Trump înainte de convenţia republicană de săptămâna viitoare, unde urmează să fie desemnat oficial candidatul Partidului Republican care să-l înfrunte la 5 noiembrie pe actualul preşedinte democrat Joe Biden.

Preşedintele american, aflat în vizită la o biserică din Delaware, a declarat reporterilor că nu a fost încă informat cu privire la evenimentele de la reuniunea electorală a rivalului său republican Trump şi Biden sunt blocaţi într-o luptă electorală strânsă, majoritatea sondajelor de opinie arătându-i pe cei doi la egalitate. Biden s-a confruntat cu o reacţie de respingere în cadrul propriului partid, după o prestaţie dezastruoasă la dezbaterea de luna trecută cu fostul preşedinte.

Donald Trump a părăsit spitalul local după ce a fost împuşcat în ureche, au declarat două surse pentru CBS News. Nu este clar încotro se va îndreapta acum Trump. El trebuia să meargă la proprietatea sa din Bedminster, New Jersey, după miting. De asemenea, fostul preşedinte urma ca duminică să meargă în Milwaukee, Wisconsin, acolo unde începe Convenţia Naţională Republicană.

Fiica lui Trump, Ivanka Trump, a postat o declaraţie pe X: „Vă mulţumesc pentru dragostea şi rugăciunile voastre pentru tatăl meu şi pentru celelalte victime ale violenţei fără sens de astăzi din Butler, Pennsylvania. Sunt recunoscătoare Secret Service şi tuturor celorlalţi ofiţeri de aplicare a legii pentru acţiunile lor rapide şi decisive de astăzi. Continui să mă rog pentru ţara noastră. Te iubesc tată, astăzi şi întotdeauna”.

Secretarul pentru securitate internă, Alejandro Mayorkas, a declarat că departamentul său „ia toate măsurile posibile” pentru a asigura securitatea lui Donald Trump, a lui Joe Biden şi a campaniilor lor, după împuşcăturile de la mitingul fostului preşedinte.

”Condamnăm această violenţă în termenii cei mai fermi posibili şi felicităm Secret Service pentru acţiunea rapidă de astăzi. Suntem în legătură cu preşedintele Biden, cu fostul preşedinte Trump şi cu campaniile lor şi luăm toate măsurile posibile pentru a le asigura siguranţa şi securitatea”, a scrie Mayorkas pe X..

Nu există niciun semn în acest moment că împuşcăturile de la mitingul lui Trump ar avea vreo legătură cu vreun actor străin, potrivit unui oficial american citat de NBC News.

Secret Service a confirmat că agenţii săi au ucis persoana care a deschis focul asupra lui Donald Trump la mitingul său din Pennsylvania şi anunţă că, pe lângă un participant ucis, alţi doi membri ai publicului au fost „grav răniţi”. Secret Service afirmă că incidentul a avut loc în jurul orei locale 6.15 (duminică, ora 1:15, ora României), iar atacatorul a stat în afara perimetrului unde se desfăşura mitingul, într-o poziţie înaltă.

Here is the latest information from our investigation. We are grateful to the Secret Service team and our law enforcement partners for their swift action. Our thoughts go out to the families affected by this tragedy. pic.twitter.com/E8FazqtUVZ

— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) July 14, 2024