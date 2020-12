COMUNICAT DE PRESĂ

Cei mai fericiți de Crăciun sunt cu siguranță copiii, care așteaptă nerăbdători dimineața de 25 decembrie, pentru a vedea dacă au fost suficient de cuminți și au primit cadourile pe care și le doresc. Pentru 104 copii ce provin din medii defavorizate din județul Iași, Moș Crăciun a ajuns mai devreme și le-a adus pe lângă cadouri, un zâmbet și un strop de fericire acum, în preajma sărbătorilor. Spiridușii Moșului au fost angajații din clădirile United Business Center din ansamblul Palas, care pentru al cincilea an consecutiv, au primit scrisori ce ascund gândurile celor mici și le-au îndeplinit visurile. Copiii au primit ghetuțe, haine, jucării, alimente, nelipsitele dulciuri, dar și cadouri precum microscop, dronă sau aparat foto profesional, ce îi vor ghida poate spre o viitoare carieră.

„Aceste acțiuni de caritate pe care le desfășurăm cu ajutorul angajaților UBC pentru copiii nevoiași sau cu dizabilități din centrele Fundației Star of Hope România sunt o adevărată binecuvântare. Ne bucurăm enorm să vedem că nu suntem singuri în demersul nostru și că an de an generozitatea și-a făcut loc în inimile acestor oameni și, împreună, am adus atât de multă bucurie copiilor. Nevoile pe care ei le au sunt cu mult mai mari, însă lucrurile frumoase se întâmplă cu pași mici. În numele celor aproximativ 500 de suflete inocente, curate, pe care Fundația Star of Hope România le are în grijă, vă mulțumim!”, a spus Adina Mihalăchiuță, responsabil PR Fundația Star of Hope România.

Campania „Bradul Dorințelor” este organizată de comunitatea UBC împreună cu Fundația Star of Hope România, iar din 2015 și până în prezent au fost îndeplinite peste 3.000 de dorințe.