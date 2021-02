Dosar de executare silită de la ANAF pentru 41 de lei în cazul unei tinere din Iași

Vă întrebați cu ce se mai ocupă zilele acestea cei de la ANAF? Fac dosare de executare silită pentru datorii fictive de câțiva lei. Iată cazul unei tinere din Iași!

O tânără din Iași a primit zilele trecute un mesaj de la ANAF prin care era înștiințată că va fi executată silit pentru că nu și-a achitat datoria de 41 de lei reprezentând "regularizări la contribuția de asigurări sociale de sănătate".

Conform titlului executoriu, datoria trebuia achitată în intervalul martie - septembrie 2019. Dosarul de executare a fost întocmit pe 28 ianuarie 2021, iar somația de plată a venit pe 2 februarie 2021.

Tânăra a fost la ANAF în vara anului trecut, în 2020, pentru a achita orice datorie ar avea (cum a făcut în fiecare an, având o profesie liberală), iar cei de acolo i-au spus că există legi noi care încă nu se știe cum vor fi aplicate, că este posibil să fie "amnistiată" și că va fi anunțată dacă va fi nevoie să plătească ceva.

"M-am trezit direct cu dosar de executare pentru 41 de lei. Am fost, am plătit, nici nu am așteptat termenul legal de 15 zile, dar la casierie mi-au spus că am de dat 47 de lei. Nu înțeleg cum a crescut datoria peste noapte. Oricum, mi se pare absurd. Am cont în SPV (Spațiul Privat Virtual), deci puteam fi înștiințată altfel, nu ca și când aș fi devalizat statul", a menționat fata.

Iată somația și titlul executoriu:

"Nu știu ce reprezintă acele regularizări. Oricum, am achitat pentru că nu vreau bătaie de cap. Însă nu cred că e normal să merg eu pe la Finanțe să întreb dacă nu mai vor niște bani de la mine. Să mă anunțe din timp, că plătesc", a mai precizat tânăra.