DOSARELE ZDI „Ajutor, Iașul se sufocă!” – Calitatea aerului: hârtii întârziate, contracte reziliate, planuri neterminate. Ne sufocă și noxele, dar și birocrația

Municipiul Iași e de ani buni încadrat oficial ca zonă cu probleme privind calitatea aerului. În 2018, autoritățile au elaborat un plan de calitate a aerului (PCA), valabil până în 2022, care viza doar poluarea cu particule în suspensie (PM10). Problema e că, la jumătatea aceluiași an, Aglomerarea Iași a fost încadrată în regimul 1 de gestionare a calităţii aerului, după depășiri ale valorilor limită la NO2/NOx (dioxid de azot și oxizi de azot) și la indicatorul PM10. Primăria Iași a fost nevoită să demareze procedura de elaborare a unui document numit Planul integrat de calitate a aerului (PICA) pentru acești doi indicatori. Doi ani mai târziu, alte măsurători aveau să complice și mai mult situația.

„La sfârșitul anului 2020, pe baza datelor înregistrate în anul 2018 la staţia de fond urban IS-2 Decebal Cantemir, aglomerarea Iași a fost încadrată în regimul de gestionare I și pentru PM2,5 (…) fiind necesară elaborarea planului integrat de calitatea aerului pentru trei indicatori (PM10, PM2,5 și NO2)”, se arată în Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător în județul Iași pentru anul 2024, întocmit de specialiștii de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași.

Contracte semnate, apoi anulate: de planurile de calitate a aerului se alege praful

Primăria a demarat oficial procesul de realizare a acestui plan abia în februarie 2021. A angajat o firmă, apoi a reziliat contractul. Apoi, în septembrie 2023, a angajat altă firmă. Aceasta a întocmit un plan, dar în august 2024, când documentul a fost trimis spre aprobare, Agenția pentru Protecția Mediului și autoritatea centrală (CECA) au trimis înapoi dosarul pentru completări. Acum, planul integrat de calitate a aerului bazat pe măsurătorile din 2018 e în „revizia a doua” și nu se știe când va fi gata.

Printre modificările cerute de specialiștii de mediu se numără refacerea hărților de dispersie a poluanților la nivelul municipiului, delimitarea zonelor în care sunt înregistrate depășiri ale valorilor limită, stabilirea clară a suprafețelor acestora și populația expusă acestor depășiri. În plus Primăriei i se mai solicită:

Identificarea unor măsuri suplimentare, în afara celor din scenariul de bază, care să ducă la reducerea poluării;

Pentru fiecare măsură propusă, justificarea detaliată a modului de calcul a rezultatelor estimate pentru reducerea emisiilor prezentate, pentru a putea previziona respectarea certă a valorilor limită, la termenele asumate, ca urmare a punerii în practică a acestor măsuri;

Corelarea indicatorilor de monitorizare a progresului cu descrierea măsurilor propuse;

Luarea în calcul a noilor valori limită pentru poluanți stabilite de directiva europeană privind calitatea aerului din 2024.

Situația nu e mai simplă nici în comunele vecine. În mai 2021, Holboca și Ungheni au fost și ele declarate zone cu aer problematic, tot din cauza particulelor în suspensie (PM10). Așa că și aici trebuia elaborat un plan de calitate a aerului. Un an mai târziu, în februarie 2022, Consiliul Județean s-a pus pe treabă și a semnat un contract cu firma EDG Consult pentru întocmirea documentului (EDG Consult e aceeași fimă cu care Primăria Municipiului reziliase contractul).

Când nici calitatea aerului nu are autorizație

După încă un an, planul a fost pus în dezbatere publică și totul părea în regulă. Doar că atunci, la trei ani după ce comunele menționate fuseseră încadrate în regimul I de gestionare a calității aerului pentru indicatorul PM10, și la doi ani de la semnarea contrctului dintre firma de consultanță și CJ Iași, autoritatea județeană Iași s-a gândit să verifice dacă firma are dreptul legal să facă astfel de documente. Răspunsul: nu are. Nu era în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului.

„Consiliul Judeţean Iași, prin adresa nr. 5386 din 14.02.2024, a solicitat Asociaţiei Române de Mediu (ARM) informaţii privind atestarea firmei EDG Consult SRL (…) Urmare a răspunsului ARM, Planul de calitate a aerului pentru comunele Ungheni și Holboca, judetul Iași pentru indicatorul particule în suspensie PM10 nu a intrat în procedură de avizare la APM Iași și ANPM”.

Prin urmare, Consiliul Judeţean Iași trebuie să o ia de la capăt, „un elaborator autorizat”. Capitolul epopeii planului de calitate a aerului de care s-a ocupat CJ Iași pentru Holboca și Ungheni se termină sec în raportul specialiștilor de mediu: „Până la data prezentei, autorităţile de mediu (APM Iași și ANPM București) nu au fost înștiinţate cu privire la incheierea unui nou contract în vederea elaborării PCA în comunele Ungheni și Holboca, jud. Iași”.

La nivelul întregului județ ar trebui să mai existe un plan: Planul de menținere a calității aerului în județul Iași (PMCA). Ultimul plan de acest fel fusese aprobat la nivelul Consiliul Județean în 2019 și a expirat în 2023.

„În cazul planurilor de menținere a calității aerului (PMCA), acestea se fac în zonele clasificate în regim II de gestionare, în care valorile limită la poluanți nu sunt depășite. În acest caz, rolul PMCA este de a asigura menținerea nivelului poluanților sub valorile limită admise, fără posibilitatea de depășire”, a explicat pentru Ziarul de Iași ing. Galea Temnenu, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Iași.

Acest document trebuie să prevadă măsuri pentru poluanţii dioxid de azot și oxizi de azot, benzen, dioxid de sulf, particule în suspensii, nichel, monoxid de carbon, plumb, cadmiu și arsen.

Ce rămâne constant în toate aceste cazuri e procedura: documente elaborate, contracte semnate, apoi anulate, planuri retrimise pentru completări, dezbateri, avize care nu mai vin. Iar între timp, poluarea nu ia pauză. Iașul e în continuare în regimul I – adică în grupa localităților care depășesc valorile-limită admise pentru mai mulți poluanți din aer.

Pe scurt: aerul la Iași rămâne la fel, dar planurile de pe hârtie nu mai ajung niciodată să-l schimbe. Iar cât timp avizele se plimbă de la o instituție la alta, orașul respiră greu.

Europa cere măsuri clare. Iașul respiră greu

În contextul în care Europa își înăsprește standardele de calitate a aerului și le apropie tot mai mult de cele ale Organizației Mondiale a Sănătății, municipiul Iași nu mai are luxul tergiversării. Noua directivă europeană 2881/2024, adoptată în decembrie anul trecut și cu termen de transpunere în legislația națională până la sfârșitul lui 2026, obligă autoritățile locale și centrale să reducă poluarea atmosferică la jumătate până cel târziu în 2030, comparativ cu limitele actuale.

Așadar, pentru următorii cinci ani, Primăria Iași trebuie să elaboreze și să implementeze un nou Plan Integrat de Calitate a Aerului care să nu se mai limiteze la măsuri declarative sau la studii de trafic. Concentrațiile de PM10, PM2,5 și NO₂ trebuie să scadă real, nu doar în grafice sau în comunicate de presă. Iar cetățenii nu mai sunt spectatori. Directiva le recunoaște explicit dreptul de a cere despăgubiri dacă poluarea le afectează sănătatea și autoritățile nu au făcut tot ce era necesar pentru a o preveni.

Ce putem face, când autoritățile nu fac destul?

Ce putem face atunci când Primăria nu ia măsuri suficiente pentru combaterea poluării? Am întrebat specialiști din diverse domenii, pe care i-am întâlnit de-a lungul campaniei „Ajutor, Iașul se sufocă!”.

Fizicianul Silviu Gurlui atrage atenția asupra lipsei măsurătorilor reale în punctele-cheie din oraș: „Nu sunt făcute măsurători pe bulevardele principale (…). Aici mă aștept să fie vârful foarte mare de benzen”. El propune soluții de monitorizare accesibile pentru cetățeni – senzori de 100-200 de lei sau metode rudimentare precum textilele umede cu apă oxigenată, plasate la ferestre: „Sunt suficiente pentru a avea o imagine asupra poluării dintr-o cameră sau o zonă.”

„Poluarea nu afectează doar inima”, avertizează prof. univ. dr. Florin Mitu, șeful Clinicii de Medicină Internă și Cardiologie de la Spitalul de Recuperare. El le recomandă ieșenilor să evite zonele aglomerate, să aleagă trasee verzi și înălțimi urbane și să poarte mască în zilele cu aer foarte poluat, mai ales dacă suferă de afecțiuni pulmonare.

Pneumologul Traian Mihăescu încurajează folosirea măștilor, a aplicațiilor de monitorizare a aerului și a plantelor purificatoare. „Măștile FFP2 pot reduce inhalarea particulelor fine cu până la 95%”, spune el. În plus, activitățile în aer liber ar trebui evitate când calitatea aerului este slabă, iar ventilarea locuinței e indicată doar dimineața devreme.

În ce privește responsabilitatea autorităților, medicul e categoric: „Este esențial să dezvoltăm transportul public electric și să promovăm alternative eco-friendly (…). Interzicerea arderii deșeurilor și înlocuirea centralelor pe lemne cu alternative mai curate sunt pași necesari.”

Medicul psihiatru Miruna Ciocoiu subliniază și legătura cu sănătatea mintală: „Chiar dacă nu putem controla fiecare particulă din aer, putem contribui la un mediu mai sănătos (…) Sănătatea mintală nu începe doar în cabinetul unui psihiatru, ci și în calitatea aerului pe care-l respirăm.”

„Eu ca cetățean pot să mă duc o dată la vot”

Galea Temneanu, directoarea APM Iași, consideră că responsabilitatea nu aparține doar autorităților: „Pe toți ar trebui să ne preocupe.” Nivelurile ridicate de poluanți pot deveni periculoase nu doar ocazional, ci constant, pe termen lung.

Climatologul Lucian Sfîcă, de la UAIC, observă că Iașul a ales o direcție de dezvoltare în care „investițiile sunt cele care premează”. Aglomerația, poluarea și lipsa de politici urbane echilibrate cer o reacție civică. „Eu ca cetățean pot să mă duc o dată la vot (…). Aș prefera un model mai temperat, care să pună accent pe spațiile verzi.”

Despre implicare civică vorbește și Mioara Gociu, organizatoarea marșurilor pentru oxigen din 2017, desfășurate simultan în mai multe orașe. Iar întrebarea rămâne: dacă autoritățile întârzie, noi cum mai respirăm?

În articolele publicate în Dosarele ZDI sub titlul „Ajutor, Iașul se sufocă!” ne-am uitat atent la cifrele privind poluarea din Iași, am analizat cum se fac măsurătorile și am lăsat specialiștii să se pronunțe asupra cauzelor și efectelor pe care aerul toxic le are asupra sănătății populației. Concluzia: Nu mai e timp pentru documente amânate, firme neautorizate și promisiuni vagi. Fiecare zi fără măsuri reale prelungește o criză care nu se vede întotdeauna, dar se simte de fiecare dată când orașul trage aer în piept.

