DOSARELE ZDI „Ajutor, Iașul se sufocă!” – Poluarea în Iași, între cifre și ceață: ce vedem, ce arată măsurătorile oficiale

O zonă la fel de intens circulată și, prin urmare, la fel de poluată, s-a dovedit a fi și Calea Chișinăului, în timp ce măsurătorile realizate în luna mai în Dacia îi fac pe specialiști să compare poluarea din acest cartier cu cea din zona Decebal-Cantemir – acolo unde se află o altă stație fixă de monitorizare a aerului, a doua după numărul de depășiri într-un an ale valorilor considerate acceptabile pentru sănătatea populației.

Într-un oraș în care macaralele au devenit piese permanente din peisaj, iar bulevardele gem de trafic aproape la orice oră, poluarea și-a luat, de asemenea, buletin de Iași. Totuși, cine este principalul vinovat de faptul că respirăm un aer încărcat de poluanți și în ce măsură?

Ing. Galea Temneanu, directorul Agenției de Protecția Mediului Iași (denumită din luna aprilie Direcția Județeană de Mediu) spune că specialiștii de mediu au calculat, pe tipuri de poluanți, contribuția principalelor surse de poluare:

„Pentru PM10, aportul este de 40% din lucrări de construcții și demolări, modernizări drumuri (asfaltări), 30% din încălzirea rezidențială și prepararea hranei și 22 % din trafic rutier. Pentru PM2,5, 50% vine din încălzirea rezidențială și prepararea hranei și 30 % din trafic rutier, iar poluarea cu oxizi de azot e cauzată în proporție de 73 % de traficul rutier”.

Raportul APM Iași privind calitatea aerului în 2024 detaliază ce sunt acești poluanți, de ce sunt periculoși pentru sănătatea populației și arată care au fost rezultatele măsurătorilor făcute anul trecut în Municipiul Iași, în Tomești, Aroneanu și Bosia-Ungheni, iar concluziile, deși formulate tehnic, nu lasă prea mult loc de interpretări: situația nu este tocmai roz. Nu pentru că avem cifre alarmante, ci pentru că, în multe cazuri, nu avem deloc cifre. Stațiile de monitorizare fie au fost închise, fie au avut probleme tehnice, fie pur și simplu nu au capturat destule date pentru o evaluare clară.

Ce ne spun cifrele

Stația de monitorizare a aerului din zona Podul de Piatră, aflată într-o zonă sufocată de trafic, a înregistrat în 2024 exact limita maximă permisă de depășiri ale concentrației zilnice de particule PM10. Au fost 35 de zile în care valorile au sărit de pragul de 50 µg/m³. Una în plus și s-ar fi intrat oficial în zona de încălcare a standardelor legale pentru protecția sănătății umane.

Tot aici, în centrul agitat al orașului, a funcționat provizoriu și un autolaborator mobil, în primele opt luni ale anului, pentru a compensa absența stației fixe, aflată în reparații. Acesta a confirmat ceea ce se vede cu ochiul liber în intersecțiile aglomerate: aerul este încărcat, mai ales iarna și primăvara, când arderile casnice, încălzirea centralizată și calmul atmosferic se întâlnesc cu fumul traficului intens și al șantierelor.

La stația IS-2, din Decebal Cantemir, aflată într-o zonă de fond urban, situația a fost puțin mai bună. Aici s-au înregistrat 25 de zile cu depășiri ale concentrației de PM10, un număr important, dar sub limita admisă.

În schimb, la Tomești, într-un cartier unde se amestecă blocurile cu grădinile și casele cu sobe, s-au numărat 29 de astfel de zile, ceea ce ridică întrebări despre influența încălzirii individuale și a arderilor de vegetație asupra calității aerului din zonele periurbane.

Deși valorile limită anuale nu au fost depășite în niciuna dintre stațiile în care s-a reușit calculul mediei, lipsa unei capturi suficiente de date în patru din cele șase stații (IS-1, IS-4 Aroneanu, IS-5 Tomești și IS-6 Bosia Ungheni) pune sub semnul întrebării consistența evaluărilor. Explicația oficială: probleme tehnice, mentenanță amânată și echipamente trimise la revizie. În multe cazuri, din 365 de zile, s-au adunat mai puțin de 190 cu date valide, prea puțin pentru a trage concluzii ferme.

„Sigur ca am avut și perioade în care, din motive tehnice, echipamentele nu au funcționat și nu am avut astfel captura minimă necesară validării datelor. Dacă însă luăm în considerare, pentru municipiul Iași, că la indicatorii PM2,5 și PM10 în stația de fond urban IS 2 Decebal Cantemir (stație reprezentativă pentru fond urban) am avut captură de date suficientă pentru validare în toți anii din perioada 2018-2024, putem spune, în baza datelor de monitorizare, că există un trend de îmbunătăţire a calității aerului prin comparație cu valorile înregistrate în anii 2017-2018”, spune directorul Direcției Județene de Mediu Iași.

Ce respiră Iașul: ce arată măsurătorile oficiale ale poluării în 2024?

Monitorizarea aerului s-a făcut pentru mai mulți poluanți: dioxid de azot (NO₂), dioxid de sulf (SO₂), particule în suspensie (PM10 și PM2,5), metale grele, monoxid de carbon (CO), benzen și ozon (O₃). În principiu, fiecare poluant are o valoare limită clară, peste care apar riscuri semnificative pentru sănătatea oamenilor.

Dioxidul de azot (NO₂) – provine în special din trafic și arderea combustibililor. E, potrivit specialiștilor de mediu, un „gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator și

diminuează capacitatea respiratorie”. În urma măsurărilor efectuate în anul 2024, pentru poluantul NO2, în toate cele șase staţii de monitorizare din judeţul Iași, captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calităţii aerului, precizează raportul Agenției de Mediu Iași.

Totuși, în perioadele când s-au efectuat măsurători, nu s-au înregistrat depășiri ale pragului de alertă.

Dioxidul de sulf (SO₂) – La stația de monitorizare IS-6 Bosia-Ungheni nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor zilnice (125 µg/m³, maxim 3 depășiri/an) și nici ale pragului de alertă (500 µg/m³). În restul stațiilor, captura de date nu a fost suficientă pentru evaluare. Dioxidul de sulf provine din arderea combustibililor fosili și poate duce la afecțiuni respiratorii grave.

Particulele PM10 – particulele în suspensie „și-au făcut de cap” cel mai mult dintre toți poluanții monitorizați la Iași. Așa cum am precizat mai devreme, stația din Podul de Piatră a înregistrat un total de 35 depășiri ale limitei zilnice (50 µg/m³, maxim 35 depășiri/an), iar stația Decebal Cantemir a avut 25 depășiri. În celelalte locații, numărul depășirilor a fost mai redus. „Efectele pe termen lung asupra sănătăţii includ boli cronice respiratorii, cancer pulmonar, boli de inimă și chiar afecţiuni ale creierului, nervilor, ficatului și rinichilor”, se arată în raportul specialiștilor de mediu (problemelor de sănătate cauzate de poluanții din aer le vom dedica un articol special).

Particulele PM2,5 – Cu cât particulele din aer sunt mai mici, cu atât ajung mai adânc în plămâni. Expunerea îndelungată, chiar și la un nivel redus, e asociată cu boli cardiovasculare, cancer pulmonar și riscuri crescute de moarte prematură. Limita anuală este de 25 µg/m³, iar în stațiile IS-2 Decebal Cantemir și IS-6 Bosia-Ungheni valorile medii au fost sub această limită. În celelalte stații, datele au fost insuficiente.

Metale grele (plumb, cadmiu, nichel) – Concentrațiile au fost sub limitele stabilite. Pe hârtie, totul e bine, dar monitorizarea acestora nu a fost atât de extinsă încât să ofere o imagine clară.

Plumbul ajunge în aer din surse naturale, cum sunt vântul care ridică praful sau incendiile de pădure, dar și din activități umane precum arderea combustibililor, producția de metal, ciment sau incinerarea deșeurilor.

Nichelul provine și el din surse naturale, dar în orașe ajunge mai ales din arderea cărbunelui, incinerarea deșeurilor, producția de oțel sau galvanizare. Riscurile cresc în zonele industriale și în apropierea surselor de ardere.

Cadmiul este emis în atmosferă de vulcani sau de sol, dar cele mai mari cantități provin din procese industriale: fabricarea metalelor, cimentului, arderea cărbunelui și folosirea îngrășămintelor. Se acumulează în sol și în timp poate contamina alimentele.

Monitorizarea benzenului (C₆H₆) a fost practic imposibilă – în toate cele trei stații (IS-1, IS-2, IS-6), analizoarele au fost inactive în cea mai mare parte a anului, din cauza problemelor tehnice. Iar pentru ozon (O₃), situația a fost, în linii mari, stabilă. Nu s-au înregistrat depășiri ale valorii-țintă în stațiile de monitorizare, cu excepția stației din Aroneanu, iar nivelurile zilnice (media pe 8 ore) au fost chiar în ușoară scădere față de 2023.

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz invizibil, fără miros, dar extrem de toxic. Se formează atunci când arderea materialelor combustibile, cum ar fi lemnul, cărbunele, motorina sau gazul, este incompletă. Poate proveni din sobe sau centrale individuale, din instalații industriale ori din incendii și arderi în aer liber, precum cele de miriști sau deșeuri.

Pentru sănătatea umană, monoxidul de carbon este periculos mai ales pentru că blochează capacitatea sângelui de a transporta oxigenul. În concentrații mari, duce la amețeli, pierderi de coordonare, probleme de respirație, iar peste anumite praguri (aproximativ 100 mg/m³), poate fi letal. Potrivit APM Iași, nu s-au înregistrat depășiri ale limitei de 10 mg/m³ în 2024.

Mioara Gociu, are însă propria poveste legată de poluarea cu monoxid de carbon, în iași. Ea este directorul comercial al unei fabrici de fasonat oțel-beton din Iași a relatat pentru Ziarul de Iași că în 2016, după deschiderea unui incinerator de deșeuri periculoase în apropierea fabricii pe care o conduce, a început să observe simptome ciudate în rândul angajaților. Se simțeau cu toții rău. Antreprenoarea, chimistă de profesie, a cerut acces la datele privind emisiile de la incinerator.

„Am cerut noxele care au fost la emanate de acest incinerator de la Agenția de Protecție a Mediului, pentru că ei au obligația, în baza legii, să le publice (…). Am analizat vreo 10 ore într-o săptămână (…). Și am constatat că au depășit normele atât naționale, cât și europene.” Răspunsul autorităților? Un control simultan al zece instituții, cu 20 de inspectori trimiși în aceeași zi la sediul firmei sale. „Practic eram gazați acolo”, spune ea. Iar ca să demonstreze acest lucru, a solicitat să li se facă, ei și angajaților, analize de sânge.

Testele de sânge care au arătat ce nu vor să vadă autoritățile

„Există o analiză, se numește carboxihemoglobina. Noi am adus MedLife-ul, care a recoltat probe de sânge de la angajați. Nu de la toți, doar de la o parte dintre ei. Atât am putut să facem, nu aveam cum să-i obligăm pe toți. Rezultatele au arătat depășiri uriașe. Această analiză e foarte importantă, pentru că arată care este cantitatea de monoxid de carbon din sânge. Valorile au fost foarte mari. Probele au fost trimise la București, la MedLife. Și vreau să vă spun că au fost persoane care și-au făcut analizele și în oraș, la laboratoare private. Și acolo rezultatele au fost mari. Deci, nu e vorba doar de o problemă locală, în incintă – e o problemă în tot orașul.”

Această campanie de testare spontană a fost, în lipsa unor măsurători oficiale transparente, singurul instrument de validare a suspiciunilor. „Măsurătorile oficiale, după cum vedeți, nu reflectă realitatea”, spune ea.

Această analiză face parte din campania „Dosarele ZDI”, care va continua să urmărească evoluțiile poluării din Iași și impactul lor asupra sănătății publice.

