DOSARELE ZDI „Ajutor, Iașul se sufocă!” – Un climatolog explică de ce orașul nostru este mai vulnerabil la poluare: relieful și modelul chinezesc

Pentru a înțelege ce se întâmplă cu aerul din Iași, l-am invitat pe Lucian Sfîcă, conferențiar la Facultatea de Geografie și colaborator al Agenției de Protecție a Mediului, să ne explice mecanismele care stau în spatele poluării, de ce este Iașul mai vulnerabil și ce putem face pentru a o reduce.

Poluarea e o problemă serioasă la Iași, spune conferențiarul universitar specializat în meteorologie și climatologie de la Facultatea de Geografie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Dar nu e pe deplin convins de topurile care plasează orașul în fruntea clasamentelor naționale sau chiar europene privind cele mai poluate localități din România.

Monitorizarea poluării: o problemă de amplasare

În articolul precedent din această serie dedicată poluării din Iași am scris despre topul orașelor cu aer curat realizat de Agenția Europeană de Mediu, potrivit căruia, în perioada 2022-2023, din 12 mari municipii românești monitorizate, Iașul a fost cel mai poluat oraș din România. Iar la nivel european era pe locul 320 din 374 de orașe.

Lucian Sfîcă spune însă că are îndoieli în ce privește modul de măsurare a datelor din România. Motivul? Modul în care sunt amplasate și operate stațiile de monitorizare a calității aerului diferă de la oraș la oraș, iar comparațiile făcute pe baza acestor date riscă să inducă în eroare.

„Este sigur o problemă care trebuie corect remediată sau gestionată. Dar în ce privește topurile care spun că Iașul este «cel mai» poluat, aș avea o observație: modul în care se face monitorizarea diferă foarte mult. Nu avem o rețea standardizată în România, iar asta contează enorm”, explică specialistul, care colaborează din 2016 cu Agenția pentru Protecția Mediului Iași.

În această calitate, oferă consiliere de specialitate pe partea meteorologică, ajutând la analiza lunară a raportărilor privind episoadele de poluare.

În toate orașele mai dinamice avem aceleași probleme de poluare

Experiența zilnică de lucru cu datele și interpretarea lor în context atmosferic l-a convins că Iașul are într-adevăr o problemă reală, agravată de activitatea industrială, de traficul intens și de poziționarea geografică. Însă tocmai pentru că Iașul are stații de monitorizare plasate exact în zonele critice, cum sunt Podul de Piatră și Bulevardul Cantemir, datele culese aici arată mai clar ceea ce în alte orașe este doar parțial detectat.

„În toate orașele dinamice, adică Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Ploiești, Constanța, care atrag populație, în care există o creștere economică mai susținută, avem, mai mult sau mai puțin, aceleași probleme de poluare. Toate acestea ar trebui să aibă o stație de monitorizare într-o zonă critică pentru poluare. Iașul are, în Podul de Piatră. Clujul am dubii că ar avea. Iar la Ploiești am văzut stația de monitorizare din centrul orașului, care era pusă sub un copac. Dacă amplasezi stația de monitorizare mai ferită de sursa de poluare, cu siguranță indicatorii vor fi mai buni”, explicat conf.dr. Lucian Sfîcă.

„Situația rămâne critică. Iașul e în rând cu marile orașe”

Întrebat dacă o monitorizare standardizată a calității aerului ar modifica imaginea generală privind poluarea din Iași, climatologul Lucian Sfîcă a fost tranșant: nu. „Iașul s-ar regăsi, fără îndoială, într-o zonă critică, exact ca orice alt oraș mare și dinamic din România. Nu încape niciun dubiu. Clasificarea mea ar fi aceeași”, a precizat el, subliniind că problema nu este una izolată, ci comună tuturor centrelor urbane aflate în expansiune.

Pentru Lucian Sfîcă, faptul că poluarea afectează toate aceste orașe, indiferent de cum sunt măsurate valorile, nu diminuează gravitatea situației, ci dimpotrivă, arată cât de mare este presiunea publică și instituțională care ar trebui pusă pe acest subiect. „Asta face ca interesul să fie foarte mare”, a adăugat el. În plus, Iașul are niște particularități care accentuează poluarea.

Nu ne ajută geografia

Climatologul Lucian Sfîcă atrage atenția asupra unui aspect adesea trecut cu vederea în discuțiile despre poluarea din Iași: nu doar sursele de emisii sunt importante, ci și felul în care natura orașului favorizează acumularea acestora.

În comparație cu alte orașe din România, Iașul este, în opinia sa, mai vulnerabil la poluare din cauza poziționării geografice și a climatului local.

„Iașul, față de alte orașe care sunt în zone cu o dinamică atmosferică mai accentuată, are acest specific oarecum depresionar. Zona rezidențială e concentrată, în cea mai mare parte, în lungul văii Bahluiului și pe terasele râului. Condițiile astea depresionare sunt cele care facilitează, mai ales în perioada de iarnă, un plus de poluare, mai ales pe condiții de inversiune de temperatură”, explică el.

Aceste inversiuni de temperatură (fenomene atmosferice în care aerul rece rămâne blocat aproape de sol, în timp ce deasupra lui se află un strat de aer mai cald) sunt mai frecvente în Estul țării. Iar ele nu doar că nu permit dispersia poluanților, ci îi țin „captivi” aproape de nivelul solului, exact acolo unde orașul este cel mai activ.

Perioadele reci mai frecvente sunt asociate și cu inversiuni de temperatură

„Ceea ce e în plus în zona noastră, a Iașului, a Moldovei, față de alte zone de țară, este că avem perioade reci mai frecvente. Iar perioadele reci mai frecvente sunt asociate și cu inversiuni de temperatură mai accentuate, care pot să țină captive emisiile la nivelul suprafeței terestre. Asta înseamnă că pe valea Bahluiului este mai frig decât la Păun, să spunem, adică în altitudine. Și dacă ai aerul rece jos și aerul mai cald deasupra, emisiile din aerul rece nu pot să ajungă în niciun caz în altitudine. Ele sunt ținute gravitațional în aerul ăsta mai rece, mai dens, mai greu, în apropierea văii, și de aceea incidența cea mai mare a poluării va fi în zona joasă a orașului, acolo unde noi avem și cea mai mare parte a orașului activ, acolo unde există emisiile”, explică Sfîcă.

Aceste condiții explică de ce zone precum Păcurari, Dacia, Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân sau Galata, toate aflate pe axa Bahluiului, sunt frecvent afectate de episoade de poluare intensă.

„Natura nu ar trebui invocată totuși ca scuză”

Climatologul subliniază că natura nu ar trebui invocată totuși ca scuză pentru lipsa de acțiune. „Asta nu înseamnă că poluarea ar trebui să fie la noi normală, în niciun caz. De multe ori se abordează lucrurile de genul ăsta: «Hai că n-a fost atât de grav», ori «A fost inversiunea prea puternică». Nu! Emisiile trebuie să fie reduse, astfel încât perioadele de inversiune de temperatură să nu mai conducă la creșteri atât de mari ale incidenței poluării”, a punctat conf.dr. Lucian Sfîcă.

În plus, adaugă Sfîcă, Iașul se confruntă și cu o altă particularitate: episoade de poluare transfrontalieră, determinate de circulația atmosferică regională.

„Am avut în 2023, dacă nu mă înșel, în august, un episod de poluare intensă, pur naturală, adică praf de undeva din stepele ponto-caspice, care a fost transportat mai eficient aici, în Estul țării, decât ar fi ajuns la Cluj sau la Timișoara.”

Modelul de dezvoltare urbană: investiții rapide sau orașe respirabile?

Pentru Lucian Sfîcă, cheia nu e doar în a observa, ci în a interveni:

„Inversiunile de temperatură nu sunt venite odată cu formarea orașului. Doar emisiile produse aici sunt cele care creează poluarea în mod concret. Inversiunile și stabilitatea atmosferică nu fac decât să favorizeze aceste condiții.”

Soluția, spune meteorologul, nu e una simplă, dar pornește de la o întrebare-cheie: Cum reușim să găsim un model de dezvoltare socio-economică în care să avem ca prioritate reducerea emisiilor: reducerea traficului din oraș, transport alternativ, transport verde. Sunt teme discutate de ani buni, dar care, în opinia profesorului, nu și-au dovedit eficiența în ritmul și la scara necesară.

„În ultimul timp, s-au făcut progrese din punctul ăsta de vedere. Ideea asta, de exemplu, de îngrijire a străzilor ca să nu se acumuleze praf pe perioade îndelungate, spălarea lor, cred că sunt ceva progrese. Dacă ne uităm pe statistică, probabil că Primăria chiar și raportează progrese în materie de poluare, dar eu sunt sceptic în privința eficienței lor”, a specificat conf.dr. Lucian Sfîcă.

Și asta pentru că, spune profesorul, e greu de apreciat dacă datele oficiale despre reducerea poluării reflectă măsuri reale sau doar efectul unei vremi mai favorabile. „Nu avem niște instrumente foarte precise de evaluare a eficienței reducerii poluării în oraș. De exemplu, avem mai multe vehicule electrice. Asta este clar un element care va conduce la mai puțină poluare, dar nu știu dacă această creștere a fost suficient de mare. Dacă într-un an avem vreme mai ploioasă, cu vânt care împrăștie poluanții, lucrurile vor arăta mirobolant. Dacă e un an mai stabil, cu mai puține precipitații, incidența poluării va fi mai mare.”

Avem un model chinezesc de dezvoltare

Când e vorba de soluții, specialistul în meteorologie lasă loc cetățeanului să vorbească. „Noi suntem acum într-un model în care investițiile sunt cele care primează. Important e să vină oamenii, să dezvoltăm cartiere rezidențiale, să ne dezvoltăm ca oraș. E o logică sănătoasă din punct de vedere economic, dar cred că e un model chinezesc de dezvoltare – bazat pe economie, în care oamenii trebuie să aibă unde lucra, unde trăi. Dar dezvoltarea asta vine la pachet cu lucruri care nu ne plac, cum ar fi poluarea atmosferică”, a spus acesta.

În locul unei creșteri urbane continue, el ar prefera un model de dezvoltare mai temperat, care să pună accent pe spațiile verzi, pe accesibilitate, pe dezvoltarea unor servicii care să reducă din traficul din oraș. „Trăim într-un oraș care este din ce în ce mai aglomerat și este din ce în ce mai poluat. Cum rezolvăm noi lucrul ăsta? Nu știu”.

