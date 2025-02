DOSARELE ZDI Reforma educației? Geografia, Istoria, Latina – în pericol. Specialiștii ieșeni: „Există riscul să îngrădim viitorul elevilor”

„Ziarul de Iași” a discutat cu profesori și inspectori din județul Iași pentru a înțelege mai bine impactul acestor modificări. În cadrul celui de-al doilea episod al dosarului „Reforma educației?”, au fost analizate opiniile acestora cu privire la schimbările prin care ar putea trece disciplinele școlare, în cazul în care planurile-cadru propuse vor rămâne în vigoare.

Cea mai afectată disciplină din noile planuri-cadru este Geografia, studiul acesteia oprindu-se în clasa a X-a. Elevii de la profilul real, de exemplu, vor avea doar o oră pe săptămână în clasele a IX-a și a X-a. Eliminarea Geografiei din trunchiul comun pentru clasele a XI-a și a XII-a este considerată nejustificată de profesori. Mihaela Lesenciuc, profesoară de Geografie la Colegiul „Emi Racoviță” din Iași și inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean, susține că o astfel de schimbare ar fi trebuit să fie precedată de un studiu pilot, pentru a vedea în ce măsură îi afectează pe elevi.

Profilul real este cel mai afectat din zona teoretică, inspectoarea de Geografie explicând că 70-80% dintre elevii acestei filiere vor resimți schimbările. De asemenea, învățământul tehnologic va fi afectat, întrucât „80-90% dintre elevi nu vor mai studia Geografia” în ultimii doi ani de liceu. Profesorii atrag atenția că eliminarea Geografiei lasă elevii fără cunoștințe esențiale despre probleme globale și naționale, „mai ales în contextul geopolitic delicat în care ne aflăm”. Mihaela Lesenciuc consideră că noțiunile din ultimii ani liceu, dacă ar fi transferate în clasele a IX-a și a X-a, nu vor fi destul de bine înțelese de elevi din cauza lipsei de maturitate.

Mai mult decât atât, Dorin Fiscutean, profesor de Geografie la Colegiul Național din Iași, spune că în ultimii patru ani s-a discutat tocmai introducerea noțiunilor despre problemele lumii contemporane, schimbări climatice și dezvoltare durabilă. Întrebarea rămâne: acum va fi scos ceea ce s-a vrut adăugat?

Istoria ar putea deveni istorie în orarul claselor a XI-a și a XII-a, la fel ca Geografia, pierzând orele din trunchiul comun în noile planuri-cadru. În locul ei, au fost introduse două discipline – Istoria comunismului din România și Istoria Evreilor –, pe care Ministerul le consideră, probabil, un substitut. La specializările de la filiera umanistă ar urma ca Istoria să fie studiată în fiecare an câte 2 ore pe săptămână, la restul, însă, doar o oră în primii doi ani de liceu.

Profesorii contestă însă această decizie. Eliza Ilie, profesoară de Istorie la Colegiul „Emil Racoviță” din Iași și inspector școlar, avertizează că eliminarea Istoriei va afecta formarea civică, intelectuală și socială a elevilor, tocmai la vârsta când aceștia devin cetățeni cu drept de vot. Într-un context marcat de extremisme și discursuri totalitare, „Istoria este esențială pentru educația în spirit civic, democratic”.

Conform inspectoarei de Istorie, decizia de eliminare a Istoriei în clasele a XI-a și a XII-a afectează patru din cele opt competențe-cheie europene: competența socială, competența de sensibilizare și exprimare culturală, competența de citire, scriere și înțelegere a mesajului și competența civică, juridică și de protejare a mediului.

Istoria Holocaustului și Istoria comunismului au fost recent introduse în trunchiul comun, însă tratarea lor separat, fără un cadru istoric general, afectează înțelegerea proceselor istorice, explică specialiștii.

Pe programele școlare vechi existau lecții pentru acestea – „o oră în patru ani de studiu pentru Istoria Holocaustului și două-trei ore în patru ani de studiu pentru Istoria comunismului”, însă cei din Ministerul Educației au ajuns la concluzia că sunt insuficiente.

După planurile-cadru și programele actuale, Istoria este studiată astfel: clasa a IX-a acoperă perioada antică și medievală, alături de un început de istorie mdoernă; clasa a X-a – istoria modernă și contemporană; clasa a XI-a – istoria recentă cu abordări legate de aspecte economice, sociale, migrații, existența exilului și a diasporei românești și structura instituțională a statelor moderne; clasa a XII-a – istoria românilor.

Profesorul Constantin Cucoș, fost director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași, subliniază necesitatea unei mai bune echilibrări între istoria națională și cea universală pentru a evita „abordordările exclusiviste”. De asemenea, propune integrarea Istoriei Holocaustului și a Istoriei comunismului ca module în cadrul general al disciplinei Istorie, pentru a menține coerența și eficiența predării.

Noile planuri-cadru pentru liceu propun eliminarea Limbii latine ca disciplină obligatorie la filiera umanistă. Latina va rămâne doar la profilul teologic, fiind inclusă ca disciplină de specialitate pentru cultele romano-catolic și greco-catolic și ca disciplină opțională pentru cultul ortodox. Această problemă a fost prezentată de „Ziarul de Iași” într-un text separat, alături de argumente ale specialiștilor ieșeni.

Emil Munteanu, profesor de Limba română la Colegiul Național din Iași, consideră eliminarea Limbii latine din programa de Filologie o greșeală, subliniind rolul său esențial în înțelegerea Limbii române și în dezvoltarea gândirii analitice.

Limba română pierde ore în noile planuri-cadru, ajungând de la cel puțin 3 ore pe săptămână la doar 2 în clasele a XI-a și a XII-a, echivalent cu timpul alocat pentru Limba străină 1. Doar la filiera umanistă se păstrează un număr mai mare de ore: 4 la Filologie și 5 la Științe sociale.

Emil Munteanu, profesor de Limba română la Colegiul Național din Iași, consideră că reducerea orelor nu este benefică pentru elevi, subliniind că, în final, examenul de Bacalaureat va influența atitudinea acestora față de disciplină.

„Din punctul meu de vedere, problema e legată de Bacalaureat, de modul în care va fi gândită toată programa pentru examen, de felul în care vor fi regândite subiectele și cred că de aici ar pleca, pentru că elevul va alege Limba și literatura română doar în măsura în care aceasta va fi un obiect important la Bacalaureat. Altfel, am niște îndoieli în legătură cu modul în care un elev va alege pentru opțional Limba și literatura română. Nu am auzit nicio discuție despre modificarea subiectului la Bacalaureat, dar cred că ar trebui schimbat acest tip de item care apare acum”, a declarat Emil Munteanu.

El propune o abordare diferită a literaturii, ca o prelungire a realității, și sugerează introducerea unei ore separate de gramatică. De asemenea, avertizează că menținerea aceleiași programe în contextul noilor planuri-cadru ar fi problematică.

Serinella Zara, profesoară de Limba și litratura română la Colegiul „Mihai Eminescu” din Iași, consideră că nu numărul de ore este decisiv în studierea Limbii și literaturii române, ci calitatea acestora.

În noile planuri-cadru, a doua limbă străină (de obicei Franceza sau Germana) va fi studiată doar o oră pe săptămână. Profesorii de specialitate susțin că, pentru o țară europeană, o singură oră de limbă străină ar fi prea puțin.

Irina-Ofelia Cosovanu, profesoară de limba franceză și președinta Asociației Române a Profesorilor de Limba Franceză, critică reducerea Limbii franceze la doar o oră pe săptămână, subliniind că acest lucru face imposibilă dezvoltarea competențelor lingvistice și împiedică elevii să învețe eficient o limbă străină.

Irina-Ofelia Cosovanu avertizează că reducerea orelor de limba franceză va duce atât la scăderea posturilor pentru profesori, cât și la diminuarea interesului elevilor. În plus, atrage atenția asupra faptului că dacă limbile străine nu sunt învățate temeinic în liceu, nu vor putea fi dobândite mai târziu, indiferent de cursurile suplimentare urmate.

Atât s-a mai discutat despre importanța sportului în viața elevilor, încât noile planuri-cadru prevăd o singură oră de Educație fizică pe săptămână.

Științele – Fizica, Chimia și Biologia – vor fi studiate, în funcție de profil și specializare, doar o oră pe săptămână pentru fiecare disciplină în trunchiul comun la clasele a IX-a și a X-a. Apoi, prin curriculum de specialitate al fiecărei specializări, mai este suplimentat numărul orelor. Spre exemplu, la Științe ale naturii vor fi câte 3 ore pe săptămână de Fizică, Chimie și Biologie.

Irina Zamfirescu, profesoară la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași și inspector școlar pentru Fizică, apreciază flexibilitatea noilor planuri-cadru, care permit adaptarea curriculumului la nevoile și profilul elevilor. Totuși, atrage atenția asupra numărului insuficient de ore de Fizică la profilurile tehnice, unde există doar o oră pe săptămână în clasele IX-X și dispare în clasele XI-XII, afectând formarea viitorilor ingineri.

„Fizica dezvoltă o gândire logică. Fără fizică nu putem avea ingineri bine pregătiți. Eu consider că ar trebui o mai bună corelație între nevoile societății și numărul de ore alocat, astfel încât noi să formăm competențele de care societatea are nevoie. Sperăm să se ajungă la o concluzie care să fie în favoarea elevului, să vizeze competențele de care are nevoie. Dorim să avem absolvenți care să știe să comunice eficient, să rezolve rapid probleme, să se adapteze rapid, să lucreze în echipă, să gestioneze corect timpul și consider că aceste competențe, prin disciplina noastră, pot fi dezvoltate”, a declarat Irina Zamfirescu.