Dosarul Revolutiei mai primeste o lovitura: Curtea Suprema exclude unele probe si cere procurorilor militari sa refaca o parte din rechizitoriu

Curtea Suprema cere, astfel, Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General ca, in termen de cel mult cinci zile, sa remedieze lucrurile care nu sunt in regula in rechizitoriu si sa anunte daca mentine trimiterea in judecata a inculpatilor sau cere restituirea dosarului.

Concret, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au admis o serie de exceptii invocate de Asociatia "21 Decembrie 1989", organizatie condusa de Doru Maries. Intre aceste exceptii se numara cererile depuse de inculpatii Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu si generalul (rtr.) Iosif Rus, dar si o serie de exceptii ridicate din oficiu.

Conform minutei sedintei din 9 octombrie, printre probele respinse de judecatorii Curtii supreme se numara actele intitulate "declaratii", ce contin declaratiile lui Gelu Voican Voiculescu si ale lui Ion Iliescu in fata Comisiei Senatoriale; rapoartele intocmite de Comisia Senatoriala privind evenimentele din decembrie 1989 si documentele ce au stat la baza intocmirii acestora.

Tot intre probele respinse de magistrati se numara o serie de documente realizate de procurorii militari in perioada 1990-1994 in cauzele privind evenimentele din decembrie 1989.

Continuarea, pe ziare.com