Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Constanta a anuntat ca au fost identificate doua cazuri de gripa aviara la lebede din Santierul Naval Constanta si a precizat ca vor fi luate mai multe masuri. Se va face un inventar al tuturor pasarilor - domestice si salbatice - din zona si se interzice proprietarilor de pasari sa le lase libere si sa le dea apa din lacuri sau balti.

"Urmare confirmarii in 11.01.2021 a doua cazuri de gripa aviara de tipul H5 la 13 lebede de iarna prelevate din Santierul Naval Constanta, Dana 30 a Portului Constanta, au fost notificate toate structurile implicate", a transmis joi, DSVSA Constanta, printr-un comunicat de presa.

Sursa citata a precizat ca in zona afectata vor fi aplicate mai multe masuri. Una dintre acestea o reprezinta recensamantul si identificarea tuturor exploatatiilor din zona ce detin pasari domestice si salbatice. De asemenea, toate pasarile sunt plasate si tinute in cladiri inchise pentru a impiedica venirea in contact a pasarilor domestice cu cele salbatice.

DSVSA a mai cerut prevenirea oricarui contact intre pasarile salbatice, in special cele de apa, si pasarile de curte sau alte pasari, in special ratele si gastele, interzicerea accesului la luciu de apa a ratelor si gastelor domestice pentru prevenirea oricarui contact direct si indirect cu pasarile salbatice vii, separarea ratelor si gastelor domestice de alte pasari de curte.

Totodata, la intrare si iesirea din exploatatii se vor respecta conditiile de biosecuritate (limitarea accesului in curtea pasarilor la o singura persoana si asigurarea mijloacelor de protectie pentru interzicerea accesului si contactului cu pasarile salbatice).

O alta masura o reprezinta interzicerea adaparii pasarilor de curte cu apa de suprafata, provenita din lacuri sau balti.

