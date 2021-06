Două companii au acces la un pot de 12 milioane de euro pus la dispoziţie de ApaVital

Cu prima companie, ApaVital a încheiat un acord-cadru de 42,2 milioane lei, iar cu cea de-a doua un acord pentru 15,9 milioane lei. Aceste valori sunt sume maxime la care pot ajunge contractele subsecvente, în condiţiile în care fiecare acord-cadru are o valabilitate de 2 ani. Licitaţia a fost lansată în martie 2021 şi are ca scop furnizarea de piese pentru cele peste 300 de autovehicule şi motocicluri din dotarea operatorului de apă şi canalizare. Potrivit caietului de sarcini aferent licitaţiei, parcul auto al ApaVital este format dintr-o mare varietate de mijloace auto (autoturisme, autoutilitare, autobasculante, autospecializate, tractoare, buldoexcavatoare, remorci etc.), necesare pentru deservirea populaţiei din zonele de operare ale societăţii (judeţele Iaşi şi Neamţ).

„Întreţinerea, repararea şi exploatarea parcului auto propriu sunt activităţi determinante pentru asigurarea permanentă, la timp şi de calitate, a serviciilor precizate anterior”, se mai precizează în documentaţia de atribuire. Apavital dispune de 274 de vehicule: 14 remorci şi semiremorci, 145 de autoturisme, autoutilitare, autospeciale - între care 6 autovidanje, tractoare, buldozere, excavatoare etc.), la care se adaugă 55 de motocicluri şi motoscutere.