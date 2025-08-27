MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Două echipe din Liga 3, calificate în grupele Cupei României. Rezultate din play-off

De Redacția
miercuri, 27 august 2025, 21:35
1 MIN
Două echipe din Liga 3, calificate în grupele Cupei României. Rezultate din play-off

Timp de trei zile, 26, 27 şi 28 august, se dispută cele 16 partide contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ultima fază înaintea grupelor. După ce UTA Arad s-a impus în faţa celor de la CSA Steaua în deschiderea play-off-ului, marţi, alte 14 meciuri au fost programate miercuri. Printre echipele calificate în grupe se numără şi două formaţii din Liga 3 (Sporting Lieşti şi CS Sănătatea Servicii Publice Cluj), informează FRF.

Iată rezultatele înregistrate până în acest moment şi echipele calificate în grupele Cupei României Betano 2025/2026:

Marţi

  • CSA Steaua Bucureşti – UTA Arad 0-2

Miercuri

  • FC Voluntari – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-8
  • CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoşani 0-1
  • AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus Bucureşti 0-2
  • CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 2-1 (6-5 după penalty-uri; 1-1 în timp regulamentar şi după prelungiri)
  • FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeş 0-1
  • CSO Băicoi – CS Gloria Bistriţa 2-3
  • CS Sporting Lieşti – CS Afumaţi 2-1
  • CS Vulturii Fărcăşeşti – Concordia Chiajna 0-3
  • Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamţ 4-0
  • CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea 2-1
  • CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0-3
  • Ştiinţa Poli Timişoara – CS Dinamo Bucureşti 2-3 (după prelungiri; 1-1 în timp regulamentar)
  • FC Şoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0-2

​ora 19.00

  • Politehnica Iaşi – ACS Petrolul 52 0-1 (în desfăşurare)

​Joi

  • FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanţa

CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026

Etichete: baraje Cupa Romaniei, Cupa Romaniei

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network