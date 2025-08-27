Două echipe din Liga 3, calificate în grupele Cupei României. Rezultate din play-off

Timp de trei zile, 26, 27 şi 28 august, se dispută cele 16 partide contând pentru play-off-ul Cupei României Betano, ultima fază înaintea grupelor. După ce UTA Arad s-a impus în faţa celor de la CSA Steaua în deschiderea play-off-ului, marţi, alte 14 meciuri au fost programate miercuri. Printre echipele calificate în grupe se numără şi două formaţii din Liga 3 (Sporting Lieşti şi CS Sănătatea Servicii Publice Cluj), informează FRF.