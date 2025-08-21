Două firme au ajuns să se bată în instanță la Iași din cauza unor pahare de unică folosință. S-a cerut o penalizare de 0,15%/zi

Un lot de pahare de unică folosință a adus două companii în fața instanței. Una reclamă faptul că nu i-a fost plătită marfa. Cealaltă, că una i s-a prezentat ca mostră și alta i s-a livrat. Războiul se află încă la început, fiind purtată doar prima bătălie judiciară.

În plângerea adresată Judecătoriei, B.I.G. Oil Company SRL a arătat că vânduse, în martie 2023, un număr de 97.200 de pahare de carton personalizate către SC Demetra Bucovina SRL, valoarea acestora fiind de 10.410 lei. Trimisese factura către societatea-client pe WhatsApp, dar nu primise banii. La sfârșitul lunii mai 2023, trimisese o somație de plată, punându-și clientul în întârziere și anunțându-l că va trebui să plătească penalități de întârziere de 0,15% pe zi. În lipsa unui răspuns, se adresase instanței, cerând obligarea SC Demetra Bucovina la plata facturii, a penalităților de 0,15% și a dobânzii legale penalizatoare.

Cartonul era de calitate foarte proastă

Din perspectiva SC Demetra Bucovina SRL, lucrurile se vedeau cu totul altfel. Din cele 97.200 de pahare, primise doar 48.000, iar acestea nu semănau deloc cu mostrele ce fuseseră prezentate înainte de comandă. Cartonul din care erau făcute era de foarte proastă calitate, mult mai subțire și mai fragil, iar capacele din plastic nu se potriveau, având alte diametre decât cele standard. Răspunsese încă din iunie 2023 că nu putea face plata solicitată pentru că marfa nu fusese livrată integral și nu corespundea calitativ.

Demetra Bucovina SRL era dispusă să returneze paharele în starea în care le primise. Câtă vreme B.I.G. Oil Company nu-și îndeplinise obligația de a livra marfa integral și la calitatea convenită, nu putea fi obligată să o achite.

Între cele două firme nu fusese încheiat un contract formal. Magistrații Judecătoriei au apreciat însă că relațiile existente între cele două firme pot fi considerate ca fiind contractuale. Existența relațiilor comerciale era probată de factura emisă de B.I.G. Oil Company, din act rezultând și obligațiile părților.

Contestație depusă de firma client

Faptul că reprezentanții Demetra Bucovina SRL nu semnaseră factura nu era relevantă, câtă vreme obligația de plată nu fusese contestată. Or, în lipsa unei contestații, clientul era bun de plată pentru suma de 10.410 lei trecută în factură. Penalitățile de 0,15% pe zi reprezentau însă doar o clauză unilaterală, pe care Demetra Bucovina nu o acceptase prin vreun act, așa că nu putea fi luată în considerare.

În schimb, dobânda penalizatoare, stabilită prin Codul Civil, putea fi impusă. SC Demetra Bucovina SRL a fost obligată la plata sumei de 10.410 lei și a dobânzii penalizatoare. Sentința Judecătoriei nu este definitivă, ea fiind contestată de firma-client. Apelul declarat de aceasta a intrat pe rolul Tribunalului, care urmează să stabilească primul termen de judecată.

