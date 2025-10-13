MICA PUBLICITATE
Local

Două hoațe minore din Iași au primit drept pedeapsă din partea judecătorilor obligația de a merge la școală

De Alex ZĂNOAGĂ
luni, 13 octombrie 2025, 03:45
2 MIN
Două hoațe minore din Iași au primit drept pedeapsă din partea judecătorilor obligația de a merge la școală

Doi elevi ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” au fost jefuiți în plină zi, în centrul Iașului, la doi pași de școală. Fapta a fost comisă de două surori, sub amenințarea unui spray lacrimogen. Cum fetele erau minore, judecătorii nu au putut decât să le trimită la școală, cea mai dură măsură neprivativă de libertate ce putea fi luată.

I-a șterpelit 6 lei din carnetul de note 

Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 27 mai a anului trecut, pe când Maria R. și David M. se aflau în parcul de joacă de pe strada Vovideniei, lângă blocul Y5, împreună cu alți doi prieteni. Grupul a fost abordat de Gabriela A. (16 ani) și Miruna C. (14 ani), care i-au întrebat pe copii dacă au țigări sau bani. Aceștia au răspuns că nu. „Pe verificate și pe luate?”, au întrebat cele două, luând ghiozdanul lui David M. În carnetul de note, acesta avea 6 lei, pe care i-au luat. Speriați, doi dintre copii au fugit, dar Maria R. nu a reușit. Hoațele au observat la mâna fetei mai multe bijuterii,printre care și o brățară de argint. Gabriela A. i-a cerut-o. Fata a refuzat, spunând că e ultimul cadou pe care l-a primit de la mama ei înainte ca aceasta să moară. Evident, pentru tâlhăroaică, argumentul nu avea nicio valoare. Miruna C. a amenințat-o pe fată cu un spray paralizant, iar aceasta a renunțat la brățară. Mulțumite de pradă, cele două au plecat în grabă, spre sala C.S. Penicilina. 

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Obligate să plătească suma de 2006 lei 

Cele două hoațe au fost identificate de Maria R. din planșele fotografice prezentate de polițiști și au fost trimise în judecată pentru tâlhărie calificată. Fapta este pedepsită de Codul Penal cu închisoarea pe un termen de până la 10 ani, dar în cazul minorilor, sancțiunile sunt mult mai ușoare. Ambele fete se aflau de altfel la prima încălcare a legii, situație în care pot fi dispuse doar măsuri educative. Magistrații Judecătoriei, care au analizat dosarul în primă instanță au apreciat că șansele ca o măsură educativă ușoară să aibă vreun efect sunt minime. Ambele fete mai aveau acasă șase frați, proveneau din familii sărace și cu o educație precară, fiind lipsite de o supraveghere adecvată, de îndrumare și motivare în plan educațional și social. Judecătorii au dispus în cazul amândurora asistarea zilnică pe termenul maxim permis de lege, de 6 luni. În acest interval, ele vor urma un program stabilit pe ore de serviciul de probațiune, fiind totodată obligate să urmeze cursuri școlare. 

Brățara furată nu a mai putut fi recuperată. Ca urmare, judecătorii le-au obligat pe cele două hoațe la plata a 2.006 lei către victimele lor, suma reprezentând prejudiciul total produs. Sentința Judecătoriei nu este definitivă, ea putând fi contestată. 

Etichete: hoti, minore, scoala

