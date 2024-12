Două ieșence bune prietene au ajuns la judecată din prea multă încredere. S-a ajuns la executări silite

În plângerea adresată Judecătoriei, Rodica C. afirmă că a garantat pentru Steluța M. un credit contractat de la o instituție financiară nebancară, pe care aceasta nu l-a mai plătit. Prin două dosare de executare silită, fusese obligată la plata a 9.000 de lei, bani care i-au fost reținuți din pensie. Își cerea acum banii înapoi, plus dobând aferentă. De cealaltă parte, Steluța M. nu a negat faptele, dar a cerut totuși respingerea plângerii Rodicăi C. Conform precizărilor Steluței M., și reclamanta îi datora bani, respectiv 5.152 lei, ca urmare a unui împrumut pe care îl făcuse pentru aceasta. Propunea compensarea sumelor, urmând să-i plătească Rodicăi C. diferența.

Din analiza actelor depuse de cele două femei la dosar a rezultat că pretențiile Rodicăi C. erau întemeiate. Femeia garantase un credit de 12.000 lei, contractat de Steluța M. Creditul fusese rambursat doar parțial, așa ajungându-se la executarea silită. Era îndreptățită să-și ceară banii înapoi, printr-o acțiune în regres. Nu același lucru se putea spune despre solicitarea Steluței M. Solicitarea acesteia a fost considerată de judecători ca o cerere reconvențională. Or, pentru ca pretențiile întemeiate pe o astfel de cerere să poată fi luate în discuție, trebuia fie achitată o taxă de timbru proporțională cu suma pretinsă, fie prezentată o hotărâre judecătorească prin care Rodica C. să fi fost obligată la plata sumei de 5.152 lei. Steluța M. nu făcuse niciuna, nici cealaltă.

Ca urmare, judecătorii au dispus obligarea Steluței M. la plata a 9.000 de lei către Rodica C., sumă la care se va adăuga dobânda legală penalizatoare, anulând pe de altă parte cererea reconvențională. Sentința Judecătoriei a fost contestată de Steluța M., dosarul intrând pe rolul Tribunalului. Această instanță nu a stabilit încă primul termen de judecată a apelului.

