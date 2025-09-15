Două licitații suspendate pe tronsonul ieșean al A8. Merge înainte doar un sector: cum a validat instanța un factor de evaluare contestat

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) ar fi urmat să deschidă astăzi ofertele pentru Golăiești – Podul de la Ungheni. Însă, licitația a fost suspendată. O decizie similară a fost luată și în cazul Iași – Golăiești. Merge înainte, deocamdată, sectorul Lețcani – Iași. În schimb, până la finalul lunii septembrie, ar urma să fie anunțați câștigătorii pentru Moțca – Tg Frumos și Tg Frumos – Lețcani.

Dubla măsură vine în contextul deciziilor în contradictoriu date de judecătorii de la Curtea de Apel București. În cazul celor trei sectoare de pe traseul Lețcani – Podul de la Ungheni a fost depusă o contestație identică prin care s-a solicitat eliminarea unui factor de evaluare. Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a admis sesizările, dar CNIR a contestat deciziile în instanță. Ulterior, judecătorii au dat dreptate de două ori contestatarului și o dată autorității contractante.

Astfel, factorul de evaluare contestat a rămas în vigoare pentru Lețcani – Iași, dar nu și pentru sectoarele Golăiești – Iași și Iași – Golăiești. Conform CNIR, factorul contestat este de natură să releve gradul de înțelegere a ofertanților privind complexitatea lucrării. Între timp, a devenit publică motivarea care este în favoarea CNIR, respectiv pe sectorul Lețcani – Iași, care are ca termen de deschidere a ofertelor în ziua de 15 octombrie.

Cum au tranșat unii judecători problema factorului de evaluare

„Decizia CNSC denotă o abordare superficială și lipsită de rigoare analitică. În loc să realizeze o examinare reală și completă a circumstanțelor cauzei, Consiliul s-a limitat la invocarea unei jurisprudențe izolate, fără a analiza fondul argumentelor de fapt și de drept prezentate de autoritatea contractantă”, a fost un argument al CNIR în fața instanței, critică considerată de judecători drept „întemeiată”.

Potrivit motivării instanței, CNSC a preluat susținerile contestatorului, fără a le supune unei verificări logice, juridice sau factuale, omițând complet să le confrunte cu poziția autorității contractante.

„Această pasivitate analitică încalcă principiul contradictorialității și transformă rolul CNSC dintr-un arbitru obiectiv într-un simplu retransmițător al unei poziții unilaterale”, se mai arată în motivare.

Instanța: „Factorul de evaluare este cât se poate de obiectiv”

Judecătorii spun că CNSC era obligat să realizeze o analiză contextualizată, de a examina mijloacele de probă și de a aprecia în mod diferențiat caracterul justificat al fiecărei susțineri.

„Curtea consideră critica petentei (CNIR, n.r.) întemeiată, deoarece, cu ocazia stabilirii factorului de evaluare, a respectat toate prevederile legale incidente și a formulat un algoritm de calcul cât se poate de obiectiv, care poate și trebuie să fie justificat ori de câte ori rezultatul evaluării conduce la acordarea de punctaje diferite”, se arată în decizie.

Judecătorii au susținut că CNIR a delimitat în mod clar intervalele de punctare, precum și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru obținerea punctajelor aferente fiecăruia dintre acestea. În context, reamintim că acest factor de evaluare are o pondere de 16% în atribuirea contractului.

„Intenția autorității contractante a fost aceea de a stimula utilizarea soluțiilor sustenabile, fără a restricționa accesul la procedură, în deplin acord cu principiile proporționalității și transparenței. Prin urmare, factorul de evaluare a fost conceput ca o pârghie de încurajare, nu ca o condiționare discriminatorie sau excesivă”, se mai precizează în motivarea instanței.

Care este situația din teren

Curtea de Apel din Capitală a mai apreciat că eliminarea factorului de evaluare de către CNSC este „o măsură vădit disproporționată”.

„În locul unei abordări progresiste, Consiliul a optat direct pentru o soluție extremă, constând în eliminarea completă și ignorând faptul că existau alternative mai puțin restrictive, precum solicitarea detaliilor suplimentare privind criteriul contestat”, spun judecătorii.

În final, instanța a precizat că, în acest stadiu al procedurii de licitație, CNIR se află în imposibilitate legală și tehnică de a modifica strategia de contractare.

„Înlăturarea acestui factor nu doar că restrânge nejustificat marja de apreciere a autorității contractante, ci compromite și scopurile strategice asumate prin legislația privind achizițiile publice. Mai mult, dispoziția Consiliului de eliminare totală a factorului de evaluare generează blocaje în derularea procedurii de achiziție publică și poate conduce inclusiv la anularea procedurii de atribuire”, au conchis judecătorii.

În cazul celorlalte două procese din instanță, în care judecătorii au decis în defavoarea CNIR, motivările judecătorilor nu sunt încă publice. Cert este că, în prezent, pe tronsonsul ieșean al autostrăzii A8 avem următoarea situație: până la finalul lunii septembrie ar urma să se decidă câștigătorii pentru sectoarele Moțca – Tg Frumos și Tg Frumos – Iași, ofertele pentru Lețcani – Iași ar urma să fie deschise pe 15 octombrie, în timp ce licitațiile aferente Iași – Golăiești și Golăiești – Podul de la Ungheni sunt blocate.

