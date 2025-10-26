MICA PUBLICITATE
SPORT

Două meciuri acasă pentru echipele locale de Liga a III-a, două victorii

De Ovidiu MINEA
duminică, 26 octombrie 2025, 08:59
1 MIN
Cele două echipele de fotbal din județul Iași care activează în Liga a III-a au jucat pe teren propriu în etapa a X-a a campionatului.

Vineri, pe terenul cu gazon sintetic din Copou, echipa Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, ACS USV Iași, a trecut cu 1-0 de Viitorul Onești. La fel ca în alte partide din acest sezon, ieșenii au punctat pe final, de această dată în minutul 85.

Sâmbătă, la Miroslava, Știința a învins „lanterna”, gruparea secundă a FC Bacău cu 4-2.

După zece runde, Știința e pe locul VII al clasamentului Seriei I, cu 14 puncte, iar USV e pe VIII, cu 12 puncte.

În etapa următoare, săptămâna viitoare, USV Iași va juca vineri, la Odorheiu Secuiesc, iar Miroslava se va confrunta sâmbătă, în deplasare, cu vasluienii de la CSM.

În Liga a III-a activează în acest sezon 95 de echipe, împărțite în opt serii (Seria a V-a are doar 11 echipe). În Liga a II-a promovează cinci cluburi, iar în „județeană” retrogradează 21.

