Două noi grupe de creșă la Iași, din toamnă, la Grădinița „Grigore Vieru” din Bucium

Primăria Municipiului Iași extinde oferta de locuri în creșe pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea părinților. Începând cu anul școlar 2025-2026, două noi grupe vor fi amenajate în spațiul Grădiniței cu Program Prelungit „Grigore Vieru” din cartierul Bucium.

Primăria Municipiului Iași a anunțat că aceste locuri suplimentare vin ca urmare a solicitărilor numeroase pentru înscrierea copiilor la creșă. Grădinița „Grigore Vieru”, inaugurată în 2024, are o capacitate de 180 de locuri, împărțite în nouă grupe, și a fost construită cu fonduri europene în valoare de 5,96 milioane lei, prin Programul Operațional Regional.

Grupe noi de creșă și pentru anul școlar 2026-2027

Din anul școlar 2026-2027, încă două grupe de creșă vor fi amenajate în sediul administrativ al Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria” (Direcția Creșe) din zona Cantemir. În prezent, în această clădire funcționează și Creșa nr. 6 „Clopoțelul Magic”. Pentru a face loc noilor grupe, personalul administrativ va fi relocat în zona Păcurari, la fostele ateliere de croitorie de la Casa Wanda.

„În următoarea ședință de Consiliu Local vom propune atât reorganizarea rețelei școlare, cât și modificarea organigramei Direcției Creșe pentru a acoperi cele două noi grupe din Bucium, fie prin suplimentarea personalului, fie prin redistribuirea personalului existent”, a transmis primarul Mihai Chirica.

În ultimii ani, Primăria Municipiului Iași a deschis Creșa Municipală „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, cu o capacitate de 150 de locuri, în fostul Hotel Municipal, și a modernizat complet Creșa nr. 10 „Piticii năzdrăvani” și Creșa nr. 1 „Universul copilăriei” – ambele cu o capacitate de câte 100 de locuri. În prezent, Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria” (Direcția Creșe) dispune de aproximativ 1.050 de locuri în 12 unități.

