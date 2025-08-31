Două puncte risipite aiurea. Poli nu a fost în stare să treacă de antepenultima clasată, care venise la Iași după 1.000 de kilometri făcuți în patru zile

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Elo, Ștefanovici – Ghindovean (79 Șeroni), R. Farcaș, D. Iancu (46 Ofori) – Ferhaoui (62 Bruninho), Tiehi, Gligor (62 Hrib).

Antrenor: Anthony „Tony” Da Silva.

CSM Slatina: Răcășan – Mitran, A. Stan, N. Sima, T. Oltean – Rodrigo Hernando (80 Kayondo), Prejmerean (80 Chibsah), Lăpădătescu, Leață (65 Mihaiu) – Siafa, M. Lupu (34 C. Radu).

Antrenor: Claudiu Niculescu.

Cartonașe galbene: Ghindovean (56), Tiehi (78), Farcaș (90+3) – Leață (10), Lăpădătescu (21), Radu (77), Mitran (90), Chibsah (90+2, 90+3).

Cartonaș roșu: Chibsah (90+3).

Arbitri: Mihai Ene; Mihăiță Noroc, Marius Bărbulescu.

0-1, min. 45+1: Rodrigo s-a împiedicat de Inglada, care a căzut în careu, în lateral dreapta, Leață a transformat penalty-ul acordat;

1-1, min. 90+2: Ștefanovici a aruncat mingea în careu, de la mare distanță, iar Ofori a profitat de erorile defensivei oaspeților și a împins balonul în plasă, din careul mic.

Mai toate calculele făcute înaintea meciului de sâmbătă dimineață găzduit de „Emil Alexandrescu” dădeau ca mare favorită pe Poli, argumentele fiind multiple. Între acestea se numărau forma bună a gazdelor și foamea lor de a urca pe un loc de play-off, dar și startul catastrofal de sezon al oltenilor, care erau pe antepenultimul loc după ce nu au fost în stare să adune decât un punct în patru etape, deși au jucat de trei ori acasă cu echipe foarte slabe.

În plus, pe tapet era obligatoriu de a fi pusă și oboseala cronică a CSM. În această săptămână, slătinenii au făcut 540 de kilometri, marți, până la Satu Mare, unde au jucat miercuri seară în Cupa României, iar apoi încă 476, cu o haltă la Bistrița, până la Iași.

O primă repriză catastrofală pentru Poli

Pe teren, realitatea a fost rotită cu 180 de grade față de așteptări!

Poli a intrat în meci de parcă ar fi venit după o săptămână de trudă pe ogoare, permițând slătinenilor să domine, uluitor, aproape întreaga primă repriză! Că lucrurile nu sunt în regulă pentru gazde s-a simțit încă din minutul 7, când Mitran a trimis în bară, de la 25 de metri, din lovitură liberă. Peste trei minute, Leață a căzut în careu, după un duel cu Farcaș, însă arbitrul a considerat că a fost simulare în loc de penalty, decizie care a aruncat în aer banca oaspeților.

Sclipirile lui Ghindovean (19 – „cap” de la 6 metri, peste poartă; 23- șut de la 25 de metri, respins aiurea de portar) au fost doar un simplu foc de paie, meciul continuând să curgă spre poarta lui Fernandes până la pauză. Iar după ce Rodrigo a irosit în minutul 38 o ocazie mare (șut pe lângă poartă, de la 8 metri), oaspeții au deschis scorul, în prelungiri, dintr-o lovitură de la 11 metri transformată de Leață.

Astfel, la pauză s-a intrat cu un 0-1 care a caracterizat foarte bine realitatea din teren.

Șfaițer în vestiar la pauză

Evoluția catastrofală a Iașului în prima repriză l-a făcut până și pe ponderatul președinte al Consiliului Director al gazdelor, Cornel Șfaițer, să meargă la pauză la vestiar pentru a trezi echipa. Efectele s-au văzut rapid, Poli irosind egalarea la doar cinci minute după startul actului secund, când Ghindovean a trimis în bară, de la 14 metri iar Inglada a reluat în portar, de la trei metri!

Fără să exceleze, Politehnica a continuat să pună presiune pe o echipă care își pierdea energiile pe măsura trecerii timpului, ocaziile la poarta crudului Răcășan începând să fie din ce în ce mai clare. Bruninho și-a bătut însă joc de două oportunități uriașe, în minutele 76 și 87, când, din poziții ideale, din careu, l-a luat la țintă la portar, astfel că un nou eșec în Copou, după cel cu Ceahlăul, din prima rundă, se prefigura.

Departe de play-off

În prelungiri, Ofori a profitat de faptul că Sima și Oltean au dormit, a găsit, cu șansă, drumul spre gol și a parafat un rezultat de egalitate care nu are cum să mulțumească o echipă ieșeană ce va sta în afara play-off-ului în perioada de întrerupere a campionatului de două săptămâni.

Asta deoarece Politehnica a obținut doar opt puncte în cinci runde, bilanț sub așteptări în condițiile în care a jucat trei meciuri acasă, iar una dintre partidele din deplasare a fost pe terenul unei noi-promovate.

Publicitate și alte recomandări video