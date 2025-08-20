Două studente de la Arhitectură au câștigat concursul pentru amenajarea unui spațiu de coworking în campusul „Tudor Vladimirescu”. Premii de 5.000 lei

Competiția organizată în iunie de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), având ca temă amenajarea unui spațiu de coworking destinat studenților din campusul „Tudor Vladimirescu”, și-a desemnat câștigătorii.

Conform unui comunicat al universității, premiul cel mare a fost obținut de Rebecca Iurea și Ioana Larisa Marin, studente în anul IV la Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”. Concursul, aflat la cea de-a zecea ediție, a oferit premii în valoare totală de 5.000 de lei.

Cum va arăta spațiul de coworking

Viitoarele arhitecte propun un loc flexibil, care să răspundă atât nevoilor de lucru individual, cât și celor de colaborare, incluzând zone pentru prezentări, brainstorming și relaxare. Designul urmărește să transmită o atmosferă prietenoasă și familiară, accentuând totodată importanța esteticii pentru noile generații, în era vizualului și a rețelelor sociale.

„Am gândit un spațiu cald, funcțional și «instagramabil» – un loc de conectare între studenți. Inspirația a pornit de la o arcadă existentă pe care am ales să o repetăm pentru a păstra amintirea vechiului loc. Această formă ne-a dus cu gândul la o atmosferă mediteraneeană și la calmul pe care îl transmite. Paleta de culori, cu verde salvie, bej, lemn cald și accente de muștar, creează un ambient prietenos, potrivit atât pentru lucru, cât și pentru socializare. Pentru noi, este șansa de a crea un loc în care designul influențează direct viața studenților”, au povestit Rebecca și Ioana Larisa.

„Amândouă avem dorința de a ajuta oamenii”

Alegerea arhitecturii ca profesie le-a venit firesc, spun tinerele, în ciuda faptului că în liceu au urmat profiluri teoretice.

„În același timp, amândouă avem dorința de a ajuta oamenii, iar arhitectura ni s-a părut domeniul care le îmbină perfect. Când am ales această meserie, nu știam în totalitate ce presupune arhitectura; nu era vorba doar despre desen sau proiectare, ci despre a înțelege oamenii și a le oferi ceea ce își doresc sau chiar ceea ce au nevoie, poate înainte ca ei să-și dea seama. Este un domeniu prin care putem influența pozitiv viața celor din jur prin ceea ce creăm”, au adăugat câștigătoarele.

Proiectul va prinde contur la parterul căminului T20, scara B, din campusul „Tudor Vladimirescu”. Spațiile de coworking din mediul universitar sunt tot mai mult privite ca hub-uri de creativitate și colaborare, contribuind la consolidarea unei comunități studențești dinamice și interconectate.

