Două surori din Pașcani, în echipa națională din rugbyul feminim românesc ”Medaliile rămân în familie”

Căpitan al Ghindelor și de 10 ani componentă de bază a naționalei de rugby 7 feminin, Emilia Vizitiu este un brand al rugbyului feminin românesc, un nume care nu mai are nevoie de prezentare. Pe urmele acesteia a călcat și sora mai mică, Georgiana, care a fost convocată la echipa națională. Originare din Pașcani, cele două au început rugbyul sub îndrumarea antrenorului cu care lucrează și acum la națională, Neculai Tarcan, în prezent ele fiind colege de echipă la Agronomia București.

“Responsabilitatea e mai mare”

“Eu am descoperit rugbyul datorită Emiliei și nu din cauza ei, cum îi place ei să spună, ca fiind ceva negativ. Aveam vreo 10 ani și tot timpul o urmăream când mergea la antrenament pentru că părinții noștri credeau că ea merge de fapt la handbal și nu la rugby. Mă țineam după ea, o urmăream, ea mă trimitea acasă de teama să nu le zic alor noștri că face rugby și treptat, văzând ce face la antrenamente, joaca cu balonul, a început să-mi placă și mie, am devenit curioasă. Am așteptat o perioadă pentru că nu era categorie pentru vârsta mea, după care au început să se adune fetele și s-a făcut și campionat de junioare”, povestește Georgiana.

“Nu m-am gândit niciodată atunci, când m-am apucat de rugby și ea venea și se uita la antrenamentele noastre, că vom ajunge vreodată să jucăm împreună la echipa națională. Adevărul e că atunci nu mai scăpam de ea, era sufocantă, în fața blocului mi-a invadat cercul de prieteni, iar faptul că venea și la rugby, a pus capac. Este un sentiment plăcut într-adevăr însă responsabilitatea este și mai mare pentru că trebuie să am grijă și de ea, tot timpul sunt atentă la ceea ce face, vin cu recomandări, cu indicații, indiferent că e meci, antrenament sau analiză video”, completează Emilia.

Medaliile rămân în familie

Rugby-ul le-a pus însă de multe ori și în situații inedite, întâlnindu-se pe teren ca adversare. “Am avut și meciuri puternice ca adversare, când ea juca la Universitatea Cluj și eu la Politehnica Iași. Ca adversare ne-am protejat, dar nu în ideea că ne-am ocolit pe teren, ci dacă am avut ocazia să îi dau un placaj i-am dat, dar au fost placaje frumoase, tehnice, cele mai tehnice pe care le-am dat vreodată. A fost perioada în care și Clujul avea echipă puternică, ne băteam pentru locul 1, iar eu aveam avantajul că îi cunoșteam toate punctele slabe și știam unde putea fi depășită. Sunt momente frumoase și tot timpul spuneam că indiferent de luptă, de cine câștiga, medalia rămâne în familia”, se amuză Emilia.

