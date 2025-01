Două terenuri ale Primăriei, în zona Palas Campus, vor fi concesionate

Terenurile se află pe str. Sf. Andrei și, cumulat, au o suprafață de peste 500 mp. Cererea pentru organizarea unei licitații de concesionare a fost formulată de Wink Network, firmă care deține o parcelă în imediata vecinătate. Terenul Wink are o suprafață de circa 350 mp, fiind achiziționat în martie 2024. Din informațiile ZDI, Wink are în plan amenajarea unui sediu de firmă pe terenul pe care îl are în proprietate. Verificările ZDI au revelat că pe terenul Wink este constituită o ipotecă de 1,3 milioane lei, în condițiile în care există și trei construcții, una cu o amprentă la sol de 300 mp, celelalte două fiind de mici dimensiuni.

„Prezenta cerere de concesiune are la bază faptul că investiția, una semnficativă, are scop economic întrucât dorim exploatarea imobilului achiziționat pentru relocarea activității economice, ceea ce va implica amenajarea spațiului achiziționat”, se arată în cererea Wink, obținută de ZDI.

Wink este o firmă bine-cunoscută Primăriei, în virtutea numeroaselor contracte pe care, de-a lungul timpului, societatea le-a încheiat cu operatorul de transport public local (CTP).

Cum vor fi valorificate terenurile

Cele două suprafețe din patrimoniul orașului sunt învecinate: o parcelă are 282 mp, iar cealaltă 222 mp. Licitația de concesionare va fi organizată în vederea amenajării unei parcări pe primul teren, în timp ce a doua parcelă va deveni cale de acces rutieră și pietonală spre str. Sf. Andrei. Durata concesiunii va fi de 20 de ani, cu posibilitate de prelungire până la 49 de ani, se arată într-un studiu de oportunitate efectuat la comanda Primăriei, document obligatoriu în cazul unei astfel de licitații.

În studiu apar și valorile la care au fost evaluate terenurile. Cele două rapoarte au fost realizate în iunie 2024. Pentru terenul destinat parcării a fost stabilită o valoare de 422 euro/mp (119.004 euro pentru 282 mp), iar în cazul terenului care va fi cale de acces o sumă de 375 euro/mp (83.250 euro/mp). Cele două terenuri vor fi scoase la licitație la pachet, iar redevența minimă a fost stabilită la 10.125 euro/an. Acest cost poate crește dacă vor fi mai mulți participanți la procedură. Din informațiile ZDI, Primăria a mai primit o solicitare pentru cele două terenuri de la o persoană fizică, tot în vederea concesionării.

În solicitarea pe care Wink a depus-o la municipalitate, firma precizează că, în prezent, terenul pe care îl deține nu are cale de acces care să deservească efectiv și eficient întreaga suprafața și, de asemenea, nu există locuri de parcare suficiente pentru angajații care își vor desfășura activitatea la noul punct de lucru.

„În considerarea acestor potențiale concesiuni, dacă se vor finaliza, subscrisa își asumă investiții semnificative pentru: curățarea terenurilor, achiziție, montare și mentenanță sisteme de iluminat, construcție parcare, asigurarea infrastructurii necesare, moderne, pentru acces pe cele două loturi și în imobil, amenajare spațiu verde”, mai arată Wink în cererea depusă la Primărie.

Concesionări și la Fortus: 6,2 hectare

Organizarea licitației de concesionare a terenurilor din str. Sf. Andrei va fi supusă aprobării plenului Consiliului Local (CL) în ședința ordinară din 31 ianuarie. În aceeași ședință, consilierii se vor pronunța și asupra oportunității concesionării a 6,2 hectare din fosta platformă Fortus, după cum a relatat ZDI zilele trecute.

În acest caz, suprafața a fost solicitată de Agropan Impex, firmă cunoscută sub brandul comercial Panifcom. Terenul se află pe latura sudică a Fortus, în zona Tehnopolis. Valoarea proprietății industriale a fost stabilită la 3,5 milioane euro (17,5 milioane lei), respectiv 57 euro/mp. Prețul de pornire la licitație va fi o redevență anuală minimă de 141.000 euro, în condițiile în care perioada de concesionare va fi de 49 de ani.

Concesionarea va fi făcută „în vederea dezvoltării unor activități de servicii și producții cu funcționalități industriale nepoluante”. În cererea depusă la Primărie, Agropan și-a asumat construirea unei noi fabrici de panificație.

Un proiect de hotărâre care vizează concesionarea de terenuri din patrimoniul public poate fi aprobat cu majoritate absolută în CL, ceea ce înseamnă, în cazul Iașului, 14 voturi (din 27). În decembrie 2024, la nivelul deliberativului local, a fost constituită o majoritate formată din PNL (7 consilieri), PSD (6 consilieri) și PMP (un consilier), existând astfel voturile necesare pentru aprobarea concesionărilor care vor fi dezbătute vineri.

