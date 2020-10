Doua treimi dintre angajatii romani se simt afectati emotional de pandemie

Impunerea masurilor stricte, dar necesare, de prevenire a raspandirii noului coronavirus au reprezentat si inca sunt un factor major de stres pentru 35% dintre respondenti, dar multi dintre angajati au trecut si prin depresie (14%) sau stari de panica (13%).

Nevoiti sa lucreze de acasa o perioada mai lunga de timp, mai bine de 42% dintre intervievati au perceput sarcinile de serviciu extrem de stresante si dificile in aceasta perioada, in timp ce pentru 28% activitatea s-a desfasurat normal, fara sa se fi simtit presati sau stresati acum mai mult decat in conditii obisnuite de lucru.

