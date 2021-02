Iași, 17 Februarie 2021. Asociația Joc Responsabil continuă seria seminariilor din cadrul Programului „Antrenat de Majorat” dedicat adolescenților aflați în pragul majoratului și, pe fondul pandemiei de coronavirus, și-a adaptat formatul, lansând o variantă online de campanie educativă. Patru licee din Iași și unul din Pașcani au beneficiat de un astfel de seminar în perioada ianuarie-februarie 2021. Programul de educare „Antrenat de Majorat” este dezvoltat și implementat de Asociația Joc Responsabil cu sprijinul financiar al Game World.

Sub forma unor discuții interactive, care au avut loc pe o platformă online de videoconferințe, Dr. Cristian Andrei, psihiatru, expert în problematica jocurilor de noroc și ambasador al Asociației Joc Responsabil, le-a vorbit celor peste 350 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a ai Liceului Teoretic Vasile Alecsandri din Iași, Colegiului Național Emil Racoviță Iași, Colegiului Național Iași, Liceului Teoretic Waldorf din Iași și Colegiului Tehnic de Căi Ferate Unirea Pașcani despre conceptul de noroc, ce este cu adevărat important în relaționarea socială și cum trebuie să reacționeze adolescenții la tentațiile divertismentului adresat adulților. De asemenea, Dr. Cristian Andrei a subliniat modul în care adolescenții trebuie să se poziționeze în raport cu valoarea și câștigarea banilor și a vorbit despre modalitățile de afirmare a adolescenților, altfel decât prin consumul de distracție sau câștigul rapid de bani.

„Antrenat pentru Majorat își propune să abordeze adolescenții din mai multe perspective – jocuri, bani, prietenie, noroc – precursori care pot duce la tulburarea de control în jocul de noroc. Dacă educăm adolescenții, vom avea viitori adulți responsabili care, dacă vor dori să consume servicii de joc de noroc, o vor face în cunoștință de cauză”, a spus Dr. Cristian Andrei.

„Subiectele abordate în cadrul acestui seminar au reușit să ne facă pe noi, elevii, să realizăm că ghinionul are rolul lui și că numai dacă îl avem putem aprecia lucrurile bune din viața noastră. Am învățat că omul informat are puterea și că cei neinformați sunt vulnerabili, că în viața trebuie să ne alegem bine cercul de prieteni și indiferent de situație să găsim alternative, că uneori trebuie să combatem problemele cu simțul umorului și că este foarte important să învățăm din greșelile pe care le facem,” spune Miruna, elevă la Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iași.

Prin lansarea campaniei online „Antrenat de Majorat”, Asociația Joc Responsabil își continuă implicarea în proiecte de responsabilitate socială, folosind tehnologia pentru a se adapta noului context generat de actuala pandemie. Totodată, este o dovadă a angajamentului industriei jocurilor de noroc de a se implica pe termen lung în comunitățile în care își desfășoară activitatea precum și a solidarității față de întreaga societate pentru a trece cu bine peste această perioadă dificilă.

„Piața jocurilor de noroc s-a dezvoltat mult în ultimii ani, iar operatorii din această industrie, la fel ca orice actor important dintr-o economie, trebuie să acționeze astăzi astfel încât să fie responsabili față de toți cei cu care interacționează direct și indirect. Știm cu toții că, practicate fără măsură, jocurile de noroc pot genera probleme sociale, tocmai de aceea, prin intermediul Antrenat de Majorat ne propunem să contribuim activ la educarea tinerilor privind adoptarea unei atitudini responsabile față de tot ceea ce înseamnă distracție pentru adulți și implicit față de jocurile de noroc”, spune Ovidiu Iosif, Director Executiv al Asociației Joc Responsabil.

Contact: Asociația Joc Responsabil, mobil: 0721.213.789, contact@jocresponsabil.ro.

###

Despre Antrenat de Majorat

Antrenat de Majorat este un program de educare al Asociației Joc Responsabil și se află la a treia ediție anuală. Proiectul s-a lansat în toamna anului 2017, prin susținerea primului seminar la Colegiul Național „Matei Basarab” din București. Antrenat de Majorat își propune să educe tinerii pentru a putea face alegerile potrivite, a cunoaște riscurile implicării în activități care nu corespund nivelului lor de dezvoltare psiho-socială şi care le pot afecta evoluţia ulterioară precum și să demonstreze implicarea reală a industriei jocurilor de noroc în procesul de educare și prevenție în rândul tinerilor. Pentru mai multe detalii, vizitați pagina de Facebook https://www.facebook.com/antrenatdemajorat.

Despre Asociația Joc Responsabil

Asociația Joc Responsabil dezvoltă și implementează programe specifice referitoare la efectele practicării jocurilor de noroc și raportarea socială la acestea. Astfel, inițiază și participă la diferite activități menite să prevină dependența de jocuri de noroc și să crească interesul populației pentru programul “Joc Responsabil”; stimulează cultura de prevenire a unui comportament patologic de joc; promovează starea de echilibru legată de jocurile de noroc prin campanii și acțiuni de promovare și conștientizare; asistă jucătorii cu probleme de dependență legate de jocurile de noroc și oferă ședințe de evaluare și terapie pentru jucători și familiile acestora, cu psihologi și psihoterapeuți specializați în tratarea problemelor specifice acestui domeniu. Pentru mai multe detalii, vizitați website-ul www.jocresponsabil.ro.