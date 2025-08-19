Dr. Sînziana Oniciuc, Esthetics: „Frica intensă de dentist îi împiedică pe pacienți să vină la medic”

Tremur, respirație accelerată, transpirații și chiar stare de leșin – acestea sunt doar câteva dintre manifestările pe care le pot avea pacienții când ajung în cabinetul stomatologic. Frica de dentist nu este doar o teamă pasageră, ci o problemă reală care afectează între 20 și 30% dintre pacienți, explică dr. Sînziana Oniciuc, medic stomatolog generalist și manager medical al clinicii stomatologice Esthetics din Iași, în cadrul unui nou episod din rubrica „Pastila de Sănătate” de la „Ziarul de Iași”.

Fenomenul nu este nou, dar consecințele sale asupra sănătății sunt vizibile. Mulți pacienți amână vizitele la dentist până când durerea devine insuportabilă, ajungând în situații în care tratamentul devine mult mai complex și costisitor.

„Studiile arată că între 20 și 30 la sută dintre pacienți au o frică legată de tratamentul stomatologic”, explică dr. Oniciuc. „În cazurile severe, nu vorbim doar despre o emoție trecătoare, ci despre o fobie intensă legată de prezența la medic”, a adăugat managerul medical al clinicii Esthetics.

Rădăcinile fricii se află în copilărie

Cauzele acestei anxietăți sunt diverse, iar specialistul ieșean identifică câteva elemente cheie care declanșează panica la pacienți. „De cele mai multe ori, pacientul se teme de durere, se teme de lipsa controlului sau de sunetele și mirosurile din cabinet”, precizează medicul stomatolog.

Mai îngrijorător este faptul că, potrivit studiilor psihologice, această frică are adesea rădăcini în experiențele traumatice din copilărie. „În studiile psihologice s-a arătat că această frică este corelată și cu experiențe traumatice din copilărie și, uneori, pacienții pot dezvolta o fobie care îi împiedică să vină la medicul stomatolog”, avertizează dr. Oniciuc.

Consecințele acestei evitări sunt dramatice nu doar pentru sănătatea dentară, ci și pentru starea generală de sănătate a pacientului.

Empatie și comunicare – prima linie de tratament

Pentru a gestiona această problemă, medicii stomatologi au dezvoltat strategii care pun accent pe relația om-om, înainte de intervenția medicală propriu-zisă.

„Prima și prima dată, medicul trebuie să recunoască dacă frica pacientului este o frică reală și validă și să aibă înțelegere și empatie față de pacient”, subliniază specialistul ieșean.

Concret, acest lucru se traduce prin schimbarea abordării tradiționale a consultației. „Prin programări în care doar să discutăm cu pacientul, cu un ton și o atitudine calmă și să-i explicăm pas cu pas care vor fi procedurile și care vor fi senzațiile pe care le va experimenta în cadrul unui tratament stomatologic. Explicând pas cu pas fiecare etapă, pacientul va înțelege că este în siguranță”, a detaliat dr. Oniciuc.

Când intervine psihologul

În cazurile severe, colaborarea medicului stomatolog cu specialiștii în sănătate mentală devine esențială. Dr. Oniciuc explică faptul că, uneori, este necesară această abordare interdisciplinară.

„Atunci când pacientul are o fobie reală față de tratamentul stomatologic și se manifestă prin tulburări de respirație, tremur, poate experimenta chiar nevoia de plâns sau până la stare de leșin, atunci este indicată colaborarea cu un psihoterapeut”, a punctat specialistul.

Terapiile specializate, precum terapia cognitiv-comportamentală, tehnicile de jurnalizare și gândirea rațională, pot ameliora semnificativ aceste stări de anxietate extremă, permițând pacientului să accepte mult mai ușor vizitele la stomatolog.

Tehnologii moderne pentru liniștea pacientului

Medicina stomatologică modernă a adoptat și metode inovatoare pentru reducerea anxietății. Cabinetele din Iași implementează deja soluții care transformă experiența tratamentului.

„În cabinet, în timpul unei ședințe de tratament, pe lângă tonul și atitudinea calmă pe care trebuie să le aibă toată echipa medicală, putem să mai apelăm la muzică”, explică dr. Oniciuc. „Un ambient liniștitor și, bineînțeles, ședințe scurte de tratament în care să nu suprasolicite pacientul.”

Un sfat practic pe care îl oferă specialistul se referă la momentul programării. „Putem programa ședințele de tratament la orele dimineții, atunci când nivelul de cortizon din organism este la un nivel scăzut.”

Frica de dentist nu mai trebuie să fie un obstacol în calea unei sănătăți orale optime. Prin combinarea empatiei medicale cu tehnicile moderne de gestionare a anxietății, pacienții ieșeni pot beneficia de tratamente stomatologice fără teamă și discomfort psihologic.

