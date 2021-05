Dragnea acuză, din închisoare, că la dosarul său sunt declaraţii mincinoase date de penitenciarul Rahova - Stenograme

Fostul lider PSD acuză, de asemenea, că timp de o săptămână i s-a refuzat asistenţa medicală şi că rana la coloană pe care o are i s-a infectat.

Declaraţiile au fost făcute la audierea de joi dimineaţă.

Dragnea spune că după operaţie, rana i-a fost pansată de colegii de cameră, pentru că nu a avut acces la cabinetul medical

"Eu am suferit o intervenţie la spitalul penitenciar Rahova la spate, această zonă este foarte importantă. Pentru că operaţia a fost pe spate, eu nu am putut singur să-mi curăţ rana şi să-mi schimb bandajul.

După intervenţie, medicul chirurg de la Rahova a trecut în fişa medicală şi a dispus ca medicii de la cabinetul medical din Rahova să cureţe rana din două în două zile.

În a şasea zi, o zi de vineri după-amiază, s-a instituit carantina. (...) Eram trei deţinuţi în cameră. La uşa nostră s-a prezentat un ofiţer care ne-a transmis că nu mai putem să ieşim din cameră, că nu mai avem voie să primim nici vizite şi nici avocaţi.

Timp de o săptămână, eu nu am avut acces la cabinetul medical, rana fiindu-mi pansată de colegii din cameră. Rana s-a reinfectat apoi, că nu am pansat corect şi vineri după ce am ieşit din carantină m-au dus din nou la spitalul Rahova şi m-au operat din nou pentru că rana recidivase. (...)

