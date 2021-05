Dragnea află joi dacă va fi eliberat. A executat deja doi ani de închisoare

La dezbaterile de miercuri, Liviu Dragnea a fost asistat de avocata Flavia Teodosiu, el nefiind prezent în sala de judecată, dar a fost audiat prin videoconferinţă.

Avocata Flavia Teodosiu a încercat să amâne procesul, pe motiv că a depus la Curtea de Apel Bucureşti o cerere de strămutare a procesului, însă solicitarea de amânare a fost respinsă.

Procurorul de şedinţă a cerut respingerea cererii de eliberare condiţionată, arătând că fostul lider PSD a fost sancţionat în penitenciar, după exprimarea unor critici împotriva soluţiei de condamnare.

De cealaltă parte, avocata Flavia Teodosiu a spus că nu există date că Dragnea nu şi-a însuşit decizia de condamnare, el îndeplinind toate condiţiile pentru a fi eliberat: conduită corespunzătoare, stăruinţă în muncă, îndeplinirea fracţiei de 2/3 din pedeapsă.

"Se tot face vorbire despre participarea la programele educative. În fapt, sunt nişte teste grilă pentru care primeşti recompensă, dacă obţii punctaj maxim. Domnul Dragnea e inginer, nu e medic sau neurolog. Nu a luat punctaj maxim la unele teste grilă, pentru că erau întrebări despre cum funcţionează creierul, cum debutează diabetul. La alte teste i s-a spus că sunt sub nivelul lui de pregătire. Acesta e motivul pentru care nu a luat creditele, nu că a absentat", a declarat Flavia Teodosiu.

Audiat prin videoconferinţă, Dragnea a afirmat că a suportat "toate abuzurile" în închisoare.

"Tot ce a spus doamna avocat este susţinut de mine. Am avut o sancţiune. Este vorba despre o convorbire online dintre mine şi o persoană de pe lista suport aprobată de penitenciar. Eu trebuie să primesc o pedeapsă pentru că am criticat puterea? Sunt o persoană relativ cunoscută. Poate să spună cineva despre mine că am avut un comportament negativ? Am suportat toate abuzurile la adresa mea în aceste luni: dreptul la hrană, la sănătate, la muncă. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis. Eu am înţeles pentru ce am fost adus aici. Nu înţeleg de ce nu pot beneficia de dreptul de liberare. Am îmbunătăţit viaţa a milioane de români, fără să cer nimic în schimb", a afirmat fostul lider PSD.

După dezbateri, judecătorul a anunţat că amână pronunţarea în acest caz pentru joi.

Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de Instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare.

Fostul lider al PSD a avut mai multe conflicte cu cei din conducerea Penitenciarului Rahova, intentând mai multe procese, pe motiv că nu este lăsat să muncească în atelierul auto al închisorii.

Conducerea penitenciarului i-a retras dreptul la muncă, după ce Dragnea a acordat un interviu online fostei sale consiliere Anca Alexandrescu, în prezent jurnalist la Realitatea Plus.

Ulterior, Dragnea a câştigat mai multe procese cu penitenciarul, instanţele recunoscând că i s-au încălcat mai multe drepturi, printre care dreptul la muncă şi la îngrijire medicală.

