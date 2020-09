Dragnea se plânge din pușcărie că nu mai are voie să dea interviuri și să primească pachete

Mesajul fostului lider al PSD, condamnat la 3,6 ani de pușcărie pentru corupție, a fost transmis de Codrin Ștefănescu, unul dintre apropiații săi în vremea când conducea partidul, acum marginalizat de noua conducere.

„Anunț pentru membrii, simpatizanții și sustinātorii PSD! Astāzi am fost in vizitā la Liviu Dragnea! Liderul nostru uitat de Ciolacu și echipa sa de academisti SRI, provizoriu aflați la conducerea partidului. Pe care și l-ar dori putrezit in închisoare și niciodatā liber.

Liviu mi-a spus cā este pedepsit dupā interviul dat in presā! Singurul caz dupā Revoluția din Decembrie 89! I-au interzis dreptul la muncā, îl țin forțat in camerā, i-au interzis dreptul la pachete, vizite și interviuri in media! Deși sunt cereri imense in acest sens!”, a scris Codrin Ștefănescu.

Acesta susține că Liviu Dragnea are o problemă medicală, pe care nu o poate trata.

„Chiar și dreptul sāu la sānātate este refuzat, amânat, tergiversat. Trebuie sā se opereze la coloanā, are dureri imense și asteaptā sā i se permitā asta! E un om puternic, nu plânge, nu urlā! Dar ceea ce i se intâmplā este inadmisibil!”, a scris membrul PSD.

