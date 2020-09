Dragoș Tudorache: „Ne angajăm să desființăm Poliția Locală”. Ce se va întâmpla cu angajații care lucrează în această structură

Europarlamentarul PLUS Dragoș Tudorache spune că Poliția Locală trebuie desființată, ca urmare a nenumăratelor abuzuri pe care le comite și a faptului că, de multe ori, lucrează în slujba primarilor, nu a cetățenilor. El propune ca atribuțiile Poliției Locale să fie preluate de Poliția Națională și are un plan și pentru angajații acestei structuri.

„Ne angajăm să desființăm Poliția Locală. Avem în acest moment un instrument de abuz pus la îndemâna primarilor și o instituție locală care și-a dovedit ineficiența în ultimii ani. Construcția administrativă prin care s-a urmărit sporirea puterilor unor politicieni a produs o îndepărtare a Poliției Naționale de comunitățile și activitățile necesare pentru sporirea siguranței cetățenilor și în același timp a creat o structură care deservește mai degrabă primarul în funcție în loc să fie preocupată de binele comunităților. În consecință, vom desființa Poliția Locală, vom muta atribuțiile în subordinea Poliției Naționale, care va trebui să construiască un serviciu special pentru comunitățile noastre, iar cei care fac parte din structurile locale și îndeplinesc condițiile profesionale pentru a face parte din structurile comunitare își vor continua activitatea”, a scris Dragoș Tudorache pe Facebook.

El afirmă că această structură este un „experiment eșuat”, cu restanțe la prevenirea violenței în familie și a actelor de vandalism.

„Avem nevoie să asigurăm siguranța cetățeanului prin activități permanente în cadrul comunităților, avem nevoie de forțe de siguranță profesioniste, neafiliate politic, de oameni competenți care să înțeleagă mersul și specificul comunităților pe care se angajează să le protejeze. Suntem restanți la prevenirea violenței în familie, a actelor de vandalism, la protecția mediului sau a animalelor. Sunt zeci de activități comunitare care trebuie să fie aplicate cu profesionalism și dedicare astfel încât să ne asigurăm că cetățenii sunt în siguranță și se simt confortabil în comunitățile în care aleg să trăiască. Experimentul eșuat al Poliției Locale trebuie stopat și trebuie restructurată întreaga activitate dedicată siguranței comunitare”, a mai arătat Tudorache.

Euroarlamentarul acuză Polița Locală de abuzuri repetate și dă exemple din mai multe zone.

„Sunt convins că majoritatea cetățenilor nu fac diferența între atribuțiile Poliției Naționale și cele ale Poliției Locale și acest fapt nu este deloc normal. Știu nenumărate abuzuri în care angajați ai Poliției Locale și-au depășit atribuțiile și au acționat abuziv. Ce s-a întâmplat acum în Sectorul 1 al Capitalei, unde angajații Polției Locale lucrau în interesul primarului, este revoltător, dar departe de a fi o excepție. Am văzut cazuri asemănătoare în multe localități și ne aducem aminte cu toții de cazul de la Iași, unde Poliția Locală o urmărea pe amanta primarului. Șicanele sunt permanente și sunt o dovadă a eșecului acestei instituții. Am avut nenumărate sesizări de la colegii din teritoriu despre implicarea Poliției Locale în campania electorală și în urmă cu o săptămână am asistat la un abuz și la șicanele Poliției Locale din Sectorul 4, care a început să ne legitimeze, să ne invite verbal la sediul Poliției Locale și să ne întrebe ce căutăm într-un parc doar pentru că aveam însemne USRPLUS. Eșecul nu mai trebuie tolerat doar pentru că aduce câștiguri politice. Poliția Locală trebuie desființată și asta vom face”, a scris Dragoș Tudorache.

Sursa: digi24.ro