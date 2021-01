Iată debandada instituţională!

O numeroasă categorie medicală şi aşa greu încercată de soartă are parte în aceste zile de o cruntă experienţă. Totul pleacă de la realitatea că cei cu boli cronice, dar care nu au peste 65 de ani, nu se regăsesc pe platforma Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) pentru înscrieri online la vaccinare. Pentru că am fost contactaţi de oameni disperaţi, cărora nicio autoritate medicală nu le dădea un răspuns cât de cât acceptabil, am contactat noi fiecare instituţie implicată în vaccinare, pentru a încerca o ieşire din acest încâlcit labirint birocratic în care s-au rătăcit mii de oameni din Iaşi, şi probabil sute de mii din ţară. Experienţa este dezamăgitoare: Casa Judeţeană de Asigurări dă vina Direcţia de Sănătate Publică. Aceasta, la rândul ei, arată cu degetul spre STS, gestionarul platformei. Medicii de familie sunt prinşi şi ei în hăţiş: nu au obligaţia profesională să înscrie aceşti pacienţi, şi oricum sunt copleşiţi de cererile numeroase. Deşi situaţia persistă de la începutul săptămânii, nicio autoritate nu le-a oferit o soluţie acestor oameni vulnerabili.

Bolnavii cronici care au vrut să se înscrie pentru vaccinare în etapa a II-a pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/ au avut dificultăţi mari, adesea insurmontabile, în a reuşi să se programeze. Cauza: nu se regăsesc în baza de date. Problema programărilor bolnavilor cronici cu vârsta de sub 65 de ani pentru vaccinarea împotriva COVID-19 nu este asumată în mod oficial de nicio autoritate, vina fiind pasată de la o instituţie la alta. Mai mulţi bolnavi susţin că au încercat să se programeze singuri în platformă, însă nu au reuşit pentru că nu figurează în baza de date ca persoane care suferă de o boală cronică. Totodată, deşi au încercat să ia legătura cu medicul de familie pentru a rezolva această problemă, în cazul mai multor persoane, medicii le-au recomandat să se descurce pe cont propriu, pentru că fie nu ştiu să folosească platforma, fie nu au timpul necesar, fie răspunsul a fost că nu este de competenţa lor profesională.

„Am sunat la medicul de familie de două ori, în zile separate, i-am explicat că mi-a făcut băiatul cont în platformă, că am avut probleme cu inima anul trecut şi sunt în evidenţă cu boli cronice. Dar mă bagă direct în categoria a III-a, nu pot selecta, iar la call center a sunat ocupat 24/24. La 10 noaptea mi-a răspuns un operator şi m-am putut programa, la finalul lunii”, a spus un bolnav cronic, cu probleme cardiovasculare, pentru „Ziarul de Iaşi”. Situaţia este mai simplă în cazul persoanelor vârstnice, de peste 65 de ani, care sunt identificate pe baza CNP-ului, însă, în cazul acestora, greutatea situaţiei este dată de faptul că în multe cazuri nu are cine să îi ajute să facă programarea efectivă, mulţi dintre ei neavând nicio abilitate informatică, şi nu puţini nici rude care s-o facă.

CJAS dă vina pe DSP, care dă vina pe STS

Reprezentanţii Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC) din România spun că aceste probleme au fost semnalate de mai mulţi pacienţi pe care sistemul nu i-a recunoscut ca persoane care ar trebui să fie vaccinate în a doua etapă. „Am avut astfel de probleme la mai mulţi pacienţi, printre care sunt şi eu - am încercat să ne programăm online, alţii au încercat să meargă la medicul de familie, care a reuşit să-i programeze el, alţii s-au vaccinat fără probleme. Sistemul a fost unul foarte greoi, foarte complicat, în condiţiile în care chiar a fost foarte multă lume dornică să se vaccineze. O soluţie pentru cei aflaţi în această situaţie este medicul de familie sau programarea telefonică prin call center, dar şi acolo răspunde foarte greu cineva, şi din ce am înţeles programările sunt deja undeva pe la jumătatea lunii martie”, a explicat Radu Gănescu, preşedintele COPAC.

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Iaşi susţine că această problemă nu este de competenţa angajaţilor de aici, şi arată către Direcţia de Sănătate Publică. Care, la rândul ei, susţine că modul de funcţionare a platformei nu ţine de ei, ci de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. „Am avut o situaţie cu un pacient care a spus că nu a putut să se programeze; eu personal am verificat şi i-am eliberat istoricul, în care el avea servicii aferente bolilor cronice. Am luat legătura şi cu un operator de la numărul unde se fac programările, însă nu am putut să aflu multe detalii, nu ne-a lămurit de ce acel pacient nu este în baza respectivă. Maniera în care se raportează serviciile medicale este următoarea: medicul de familie sau cel specialist sau orice furnizor aflat în relaţie contractuală raportează serviciul respectiv, care este urcat în sistem, şi pe baza lui, după efectuarea serviciului, este realizată decontarea. Însă, din păcate, chestiunile care ţin de platformă nu sunt de competenţa instituţiei noastre”, a precizat Monalisa Artenie, purtător de cuvânt al CJAS Iaşi.

Orice medic poate face programarea în platformă. Să aibă însă şi timp

Medicul de familie Dana Popescu, care este şi secretar al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei Iaşi, recomandă tuturor pacienţilor care nu se regăsesc în platformă, şi care nu reuşesc să se programeze, să ia legătura cu un medic pentru a fi ajutaţi în acest sens. Spune însă că, în general, în rândul medicilor de familie această etapă de programare în platformă nu este văzută ca o datorie de ordin profesional.

„În primă fază şi noi am avut o neacceptare, pentru că avem o groază de lucruri de făcut şi este o problemă. De exemplu, eşti nevoit să întrerupi o consultaţie ca să faci o programare când te sună un pacient care vrea atunci să fie programat. Suntem cu toţii deranjaţi că trebuie să facem asta, pentru că problema este lipsa timpului, şi nu e ceva care să ţină de practica medicală, însă le-am zis tuturor că, dacă e nevoie, rezolvăm şi pe asta”, a precizat dr. Dana Popescu, care este medic de familie în comuna Deleni. Aceasta spune că activitatea medicilor de familie ar putea fi mai bine îndreptată către convingerea pacienţilor nehotărâţi despre avantajele imunizării, dar că, în general, colegii acesteia sunt dispuşi să preia şi această responsabilitate, dacă nu sunt alte soluţii, pe cazuri individuale.

„Noi am prefera să vorbim jumătate de oră cu un pacient despre beneficiile vaccinării decât să facem asta. Dar o facem, mai ales în cazul în care ştim că este o persoană care nu are pe nimeni care să o ajute. Problema pentru aparţinători la înscriere apare doar dacă persoana este sub 65 de ani, şi atunci trebuie să facă asta medicul, dar inclusiv medicul specialist poate, orice medic, nu doar cel de familie. De asemenea, în localităţile rurale, eu cred că trebuia să fie implicată asistenţa socială”, a mai spus medicul.

Acelaşi sfat, de solicitare a implicării asistenţei sociale, vine şi din partea reprezentanţilor COPAC. „Ar trebui implicată şi asistenţa socială, mai ales că centrele de vaccinare sunt administrate de primării, cumva ei ar trebui să se ocupe de persoanele care nu se pot deplasa, care au probleme, care nu au aparţinători. Însă cel mai bine pentru un pacient cronic este să sune la call center, este într-adevăr un timp pierdut, dar se rezolvă mai repede decât pe platformă. Sper ca aceste probleme să nu îi determine pe pacienţii cronici şi vârstnici să nu se mai vaccineze, pentru că aceste categorii chiar au nevoie de vaccinare. Şi chiar am observat că există o mare dorinţă”, a completat Radu Gănescu, preşedintele COPAC.