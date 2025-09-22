Drama copiilor nimănui de la Iași: sunt nouă pe loc în „cursa” pentru o viață normală. 295 de copii abandonați și doar 34 de familii doritoare în județ

295 de copii din centrele de plasament din Iași așteaptă o familie care să le spună „mamă” și „tată”. Potrivit Manuelei Amarii, șefa Serviciului de Adopții din cadrul DGASPC Iași, numărul copiilor adoptabili este în creștere, însă numărul familiilor dispuse să adopte rămâne scăzut, în prezent existând doar 34 de familii atestate. Care sunt procedurile?

„Întotdeauna a existat o diferență atât de mare între numărul copiilor adoptabili și cel al familiilor disponibile. Avem atât familii noi, cât și familii în așteptare. Atestatul este valabil cinci ani, iar anual familiile care nu au adoptat în această perioadă își pot menține certificarea prin reevaluarea condițiilor de sănătate, economice și sociale, având posibilitatea să își ajusteze criteriile de adopție în funcție de vârstă, sex sau alte caracteristici ale copilului dorit”, a declarat Manuela Amarii.

Totuși, odată cu modificările legislative din 2021, procesul de adopție a devenit mai accesibil. Manuela Amarii precizează că procedura de declarare a adoptabilității a fost simplificată, birocrația s-a redus, iar copiii care intră în sistem pot primi mai repede hotărârea instanței. Astfel, cresc șansele ca ei să ajungă într-o familie într-un timp mai scurt.

„Ultimele modificări legislative au avut loc în 2021. De atunci, managerul de caz al copilului poate decide mai rapid asupra integrării în familia biologică, deoarece nu mai este nevoie să fie identificate toate rudele până la gradul al IV-lea. Dacă înainte era obligatorie verificarea întregii rețele de rudenie, această condiție nu mai este impusă, ceea ce reprezintă o schimbare majoră”, a explicat aceasta.

Copiii de peste 14 ani pot fi adoptați doar de familiile care îi au deja în grijă

Manuela Amarii spune că vizitele ocazionale ale părinților biologici, chiar și de câteva ori pe an, nu sunt suficiente pentru ca un copil să rămână în sistemul de protecție. Ea subliniază că părinții trebuie să urmeze un plan de reintegrare și să dovedească faptul că pot oferi condițiile necesare pentru ca acel copil să revină în familie. Manuela Amarii mai adaugă că, dacă acest plan nu este îndeplinit într-un an, instanța poate decide deschiderea procedurii de declarare a adoptabilității, deoarece nu este suficient ca părintele doar să își exprime opoziția, ci trebuie să arate concret că are capacitatea de a reintegra copilul.

Aceasta precizează că, în evidența DGASPC Iași, există 295 de copii cu vârsta până în 14 ani adoptabili. În plus, 69 de copii cu vârste între 14 și 18 ani sunt și ei în procesul de declarare a adoptabilității. Ea subliniază că, ăn cazul copiilor de peste 14 ani, pot fi adoptați doar de familiile care îi au deja în grijă, familii de ocrotire sau tutori legali. Chiar dacă sunt declarați adoptabili, nu pot fi adoptați de alte familii externe rețelei lor.

„De exemplu, un copil cu vârsta între 15 și 18 ani, adică în perioada de tranziție către maturitate, poate fi adoptat doar de familiile care îl cresc deja precum asistenți maternali, familii de plasament sau tutori legali. Acești copii nu pot fi adoptați de familii din afara rețelei lor de protecție”, a punctat Manuela Amarii.

Adoptarea trebuie să pornească din dorința de a oferi unui copil o familie sigură și definitivă

Șefa Serviciului de Adopții recomandă cuplurilor să fie pe deplin sigure că își doresc să adopte înainte de a începe acest drum. Adoptarea trebuie să pornească din dorința de a oferi unui copil o familie sigură și definitivă, nu pentru a fi în pas cu cei din jur sau pentru a urma anumite convenții sociale. Ea subliniază că cei care aleg să adopte trebuie să fie foarte asumați, pentru că acești copii au nevoie de stabilitate și afecțiune constante. Dacă un adult nu dispune de timpul, răbdarea și capacitatea de a renunța la propriile dorințe și capricii, procesul de adopție nu va avea succes.

„Exact ca un părinte biologic care își acordă toată atenția și prioritatea copilului care urmează să vină pe lume, la fel este și cu acești copii din sistem. Ba chiar mai mult, pentru că ei vin cu traume cauzate de separarea de părinții biologici, de trecerea prin sistemul de protecție, de neglijență, abandon sau chiar abuz. Familia adoptivă trebuie să aibă disponibilitatea necesară și să își asume complet responsabilitatea afectivă și morală atunci când pornește pe acest drum”, a precizat aceasta.

