Dramă de Crăciun: pensionar abandonat de familie pe o targă din spital

Caz incredibil de Sărbători! Un bărbat de 83 de ani, cu multiple boli asociate, a fost pur şi simplu abandonat de familie la UPU a Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Spiridon”. Bătrânul locuieşte în cartierul Păcurari, împreună cu alţi membri ai familiei şi cu soţia sa, care suferă de demenţă. “Potrivit anchetei sociale făcute în UPU, bărbatul a fost căsătorit de trei ori şi are copii din toate cele trei relaţii, dar niciunul nu vrea să-l primească acasă. Are o boală neoplazică, a fost operat şi este în stadiu de paliaţie. Partea de paliaţie trebuie făcută în altă instituţie medicală, nu în urgenţă. Din păcate, la instituţiile unde am sunat nu mai erau locuri”, a spus prof.dr. Diana Cimpoeşu, coordonator UPU/SMURD Iaşi.

Neavând card de sănătate, medicii au făcut reconstituirea cărţii de indentitate şi aşa deteriorate. Au constatat că bărbatul practic stătea la o altă adresă decât cea din buletin. Apelurile către copiii bătrânului au fost în zadar. „A fost înştiinţată Poliţia, a fost dus cu ambulanţa la adresa de domiciliu, dar, din păcate, unul dintre fii a refuzat să-l primească în casă, astfel încât a fost readus aici, pe o targă, la UPU”, a adăugat Diana Cimpoeşu.

Medicii de la UPU au făcut demersuri atât la Poliţie, cât şi la Direcţia de Asistenţă Socială pentru a găsi o soluţie. Ieri-seară, însă, bătrânul se afla pe aceeaşi targă la UPU. Tot ieri a fost adus în urgenţă şi primul caz de hipotermie severă din acest an. Este vorba de un bărbat de 61 de ani, cunoscut ca om al străzii, găsit îngheţat în zona târgului de maşini de lângă Selgros. “Cel mai probabil, a consumat băuturi alcoolice. Temperatura corpului era undeva la 26 de grade. Toate studiile de specialitate arată că şansa de viaţă la hipotermie severă este de 50%. Dacă problema etilismului am rezolvat-o, încă facem eforturi pentru a-l aduce la o temperatură normală", a adăugat Diana Cimpoeşu.